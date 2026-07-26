Da domani, lunedi 27 luglio 2026, riapre al pubblico l’ufficio tributi del comune di Cosenza nei locali posti al piano terra e 1° piano di palazzo di città. I giorni di apertura sono lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. L’agente di riscossione Municipa riceverà il pubblico nei giorni già definiti e vigenti presso il piano terra di palazzo di città. Palazzo dei Bruzi fa sapere che si tratta di una scelta tampone per consentire di raggiungere l’obiettivo ricercato dall’amministrazione mitigando i disagi per i contribuenti che necessitano di supporto in presenza.

«La riapertura - si legge in una nota - rappresenta un ulteriore tassello del complesso percorso di riorganizzazione avviato dal Comune in questi mesi. In tempi estremamente ristretti, infatti, l'Ente ha dovuto affrontare il trasferimento di servizi essenziali quali Attività Produttive, Welfare, Ambiente e Protocollo, assicurandone in ogni momento la piena continuità operativa grazie allo straordinario impegno dei dipendenti comunali, che hanno saputo garantire efficienza e servizi senza interrompere l'attività amministrativa».

«Si informano gli utenti, inoltre, che sul fronte delle agevolazioni ai contribuenti “Pace Fiscale” è stata depositata la proposta di proroga del termine di adesione fino al 31 agosto 2026. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è coniugare efficienza organizzativa, prossimità ai cittadini e certezza amministrativa» conclude la nota del Comune.