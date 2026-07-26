«L'ennesima uscita di Giacomo Mancini rappresenta una brutta figura costruita sulla disinformazione e sulla strumentalizzazione politica. Il suo video, seguito da un comunicato stampa, ha un unico obiettivo: cercare visibilità in vista di una candidatura a sindaco che, a quanto pare, continua a ricevere più di un diniego». È quanto afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, intervenendo per fare chiarezza sulla vicenda relativa al Palazzetto dello Sport di Casali.

«Lascio ad altri le polemiche personali - prosegue Damiano Covelli - ma è inevitabile ricordare che la credibilità si costruisce con la coerenza e con il lavoro quotidiano, non cambiando schieramento politico a seconda delle convenienze. Viene spontaneo, infatti, chiedersi cosa abbia fatto Mancini per Cosenza quando ha ricoperto il ruolo di assessore nella Giunta regionale di centrodestra guidata da Giuseppe Scopelliti, se non ripudiare i valori ed i principi politici portati avanti dal nonno Giacomo Mancini senior . E viene da chiedersi anche perché sul degrado del Palazzetto dello Sport abbia taciuto per anni, salvo riscoprirne oggi l'esistenza?».

L'assessore Covelli rivolge quindi un messaggio diretto ai cittadini. «Ai cosentini voglio dire con assoluta chiarezza che possono stare tranquilli. Il Palazzetto dello Sport di Casali sarà completamente ristrutturato dopo anni di abbandono. L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso ha partecipato al bando regionale, classificandosi al primo posto e ottenendo un finanziamento di circa 4 milioni di euro. Tutte le procedure amministrative sono state regolarmente espletate: dalla progettazione alla gara d'appalto. L'impresa ha già allestito il cantiere e siamo adesso in attesa dell'erogazione della prima tranche del finanziamento da parte della Regione Calabria, che sta registrando un significativo ritardo. Per cui, mentre si abbaia alla luna, noi costruiamo».

«In sostanza - dice Covelli - i nostri fatti si scontrano contro le parole strumentali e demagogiche di chi sa fare solo questo e neanche tanto bene. Da una parte ci sono la strumentalizzazione e la menzogna di chi cerca esclusivamente lo scontro politico, illudendosi di ricavarne un beneficio elettorale. Ma anche in questo caso, l'autore di questa "propaganda" rimedia soltanto un'altra magra figura. Dall'altra ci sono l'umiltà, la passione e la determinazione di chi lavora quotidianamente per il bene della nostra comunità».

«Noi continuiamo a lavorare - conclude l'assessore ai Lavori Pubblici - mentre altri preferiscono inseguire la polemica. C'è chi urla e chi realizza, chi diffonde ricostruzioni strumentali e chi porta avanti progetti concreti. I cosentini sanno distinguere le parole dai fatti e conoscono il lavoro che questa Amministrazione sta svolgendo con serietà, determinazione e senso di responsabilità. La credibilità non si eredita con un cognome, ma si conquista sul campo, giorno dopo giorno, con risultati concreti e con l'impegno per la città, per come stiamo facendo noi».