Legambiente e Touring Club confermano il Comune tra le sei località calabresi premiate nella guida “Il Mare più Bello”

Corigliano-Rossano conferma anche nel 2026 le 4 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, entrando ancora una volta tra le località calabresi premiate nella guida nazionale “Il Mare più Bello”. Il riconoscimento è stato assegnato il 5 giugno a Venezia, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Venice Climate Week 2026.

Per la città ionica si tratta di una conferma importante sul fronte dell’ambiente, del turismo sostenibile e della valorizzazione del patrimonio costiero. Corigliano-Rossano è infatti una delle sole sei località calabresi ad aver ottenuto le 4 Vele, il massimo riconoscimento raggiunto in Calabria quest’anno.

Corigliano-Rossano tra le sei località calabresi a 4 Vele

Le 4 Vele vengono assegnate sulla base di criteri rigorosi che riguardano la qualità delle acque, la pulizia delle spiagge, l’offerta di servizi sostenibili, la tutela degli ecosistemi costieri e la capacità dei territori di rispondere alle sfide della crisi climatica.

In Calabria sono 48 i tratti costieri premiati con un punteggio da una a quattro Vele. Le località che hanno raggiunto il livello più alto nella regione sono Amendolara, Corigliano-Rossano e Diamante nel Cosentino, Roccella Jonica e Scilla nel Reggino e Tropea nel Vibonese.

Il risultato rafforza il posizionamento di Corigliano-Rossano come punto di riferimento del turismo sostenibile nel Mezzogiorno, dopo il riconoscimento della doppia Bandiera Blu già ottenuto dalla città.

Il valore ambientale del riconoscimento

Il riconoscimento di Legambiente e Touring Club Italiano non premia soltanto la bellezza del mare, ma anche la capacità di un territorio di costruire politiche attente alla sostenibilità, alla protezione degli habitat costieri e alla qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti.

La Calabria si conferma inoltre seconda regione italiana per numero di Comuni impegnati nella tutela delle tartarughe marine, con 19 Comuni che hanno aderito al protocollo del progetto europeo Life TURTLENEST promosso da Legambiente.

A livello nazionale, nel 2026 sono 30 le località premiate con le Cinque Vele, di cui 20 marine e 10 lacustri, con il Sud protagonista della classifica.

Stasi: «Aspiriamo alle 5 Vele»

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha commentato con soddisfazione la conferma del riconoscimento, collegandola al percorso ambientale intrapreso dalla città.

«Dopo la doppia storica Bandiera Blu, Legambiente e Touring Club Italiano, nella “Guida Blu” delle più belle località balneari d’Italia, ci assegnano 4 Vele», afferma Stasi.

Il sindaco sottolinea il valore della continuità: «Un risultato raggiunto per la prima volta l’anno scorso e confermato quest’anno, che premia il nostro mare e le azioni che stiamo mettendo in campo per la difesa del mare e la sua bellezza».

L’obiettivo, però, resta quello di crescere ancora. «Non ci basta: aspiriamo alle 5 Vele, un riconoscimento che in Calabria non ha nessuna città, ma divulghiamo questo risultato comunque straordinario che ci annovera tra le sole 6 località più belle della Regione».

Poi il richiamo alla responsabilità collettiva: «La nostra è una città bellissima: difendiamola, curiamola e valorizziamola».

Turismo sostenibile e promozione del territorio

La conferma delle 4 Vele arriva in una fase in cui Corigliano-Rossano punta a rafforzare la propria identità turistica, valorizzando il mare, le spiagge, i servizi balneari e gli eventi estivi.

Il riconoscimento diventa quindi non solo un premio ambientale, ma anche uno strumento di promozione territoriale. Per la città, la sfida sarà consolidare gli standard raggiunti e continuare a investire sulla qualità dell’accoglienza, sulla cura del litorale e sulla sostenibilità delle scelte pubbliche.

Le informazioni su spiagge, servizi balneari ed eventi estivi del territorio sono disponibili attraverso il Servizio Turismo e Marketing Territoriale del Comune, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.