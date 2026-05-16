L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ha attivato, attraverso il Settore Manutenzione Ordinaria Reti, Impianti ed Edifici, diretto da Lorella Pezzi, un nuovo servizio per i cittadini finalizzato a raccogliere le loro segnalazioni direttamente on line.

Al servizio, utile per segnalare guasti, inconvenienti, reclami o per inoltrare richieste di intervento, si può accedere direttamente dalla home page del Comune attraverso la sezione, contrassegnata in rosso, “Segnalazioni manutenzione”. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini. Per attivare la procedura è necessario: compilare online il modulo di segnalazione e allegare l’eventuale documentazione fotografica idonea a dimostrare la criticità della quale si richiede la risoluzione. Per accedere al servizio è necessario disporre dello SPID o della CIE. Una volta seguita correttamente la procedura, le segnalazioni vengono prese in carico dal settore manutenzione e inoltrate ai settori di competenza. Solo le segnalazioni pervenute seguendo queste indicazioni saranno prese in considerazione.

Il servizio di segnalazione on line consentirà così una maggiore razionalizzazione delle richieste. Sarà consentito, in via eccezionale, a coloro che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici, di poter procedere alla segnalazione in altro modo o seguendo i metodi tradizionali, recandosi direttamente presso gli uffici del Settore Manutenzione o telefonando al numero 0984 813301 o, ancora, inviando una PEC a protocollo@pec.comune.cosenza.it .