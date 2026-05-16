Sacchi di spazzatura lasciati lungo le strade, rifiuti abbandonati fuori dai mastelli e buste sparse persino nelle aree centrali della città. È il quadro emerso dai sopralluoghi effettuati nelle ultime ore dal sindaco Franz Caruso, tornato a intervenire sul tema del decoro urbano e della gestione dei rifiuti.

Il primo cittadino, che ha visitato diverse zone della città per verificare personalmente le condizioni di pulizia e manutenzione urbana, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel potenziamento dei servizi di raccolta e igiene pubblica, ma ha puntato il dito contro i continui episodi di inciviltà.

«Stiamo investendo risorse economiche rilevanti – ha dichiarato Caruso – impiegando uomini e mezzi per migliorare sempre di più i servizi di raccolta e pulizia della città. È uno sforzo concreto e quotidiano che punta a garantire maggiore efficienza e decoro urbano in tutti i quartieri».

Il sindaco ha richiamato anche le responsabilità della società Ecologia Oggi e delle cooperative impegnate nel servizio di raccolta, chiedendo interventi più puntuali e standard qualitativi più elevati.

Ma il cuore del messaggio politico è rivolto soprattutto ai cittadini. «Nessuna attività di pulizia può risultare pienamente efficace – ha aggiunto – davanti ai continui episodi di inciviltà che si registrano quotidianamente».

Durante i controlli, infatti, il sindaco avrebbe riscontrato rifiuti abbandonati anche in pieno centro cittadino, situazione definita «inaccettabile» perché capace di compromettere l’immagine della città e vanificare il lavoro degli operatori ecologici.

«Il decoro urbano – conclude Franz Caruso – si difende innanzitutto con comportamenti civili e responsabili, che esprimano rispetto e senso di appartenenza verso la propria terra. Se viene meno il senso civico, nulla può un’amministrazione comunale, nonostante gli sforzi e gli investimenti messi in campo».