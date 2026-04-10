Si è svolto questa mattina, nella suggestiva cornice di piazza XV Marzo a Cosenza, il 174° anniversario della Polizia di Stato, celebrato con una cerimonia solenne e profondamente partecipata. Un momento di grande valore simbolico e civile, che ha visto la presenza delle principali autorità del territorio e una sentita partecipazione della cittadinanza.

La Provincia di Cosenza ha preso parte all’iniziativa offrendo il proprio contributo sia sotto il profilo logistico sia attraverso una presenza istituzionale significativa. In prima fila il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, che ha preso parte alla celebrazione indossando la fascia di rappresentanza. Presente anche il Gonfalone della Provincia, emblema dell’unità e dell’identità del territorio, a testimonianza del forte legame tra l’ente e le istituzioni preposte alla sicurezza.

Il Presidente Faragalli vuole esprimere, in questa circostanza, i suoi sentimenti di profonda stima e riconoscenza nei confronti della Polizia di Stato e di tutte le forze dell’ordine, sottolineando il valore del loro operato quotidiano: «Partecipare a questa importante ricorrenza ha rappresentato per me un momento di autentico orgoglio istituzionale e personale. Celebrare la Polizia di Stato significa rendere omaggio a donne e uomini che, con dedizione, coraggio e altissimo senso del dovere, operano ogni giorno al servizio della collettività, garantendo sicurezza, legalità e tutela dei diritti fondamentali».

Il Presidente evidenzia il ruolo centrale delle Forze dell’Ordine nel presidio del territorio e nella costruzione di una società più giusta e coesa: «La loro presenza costante rappresenta un pilastro imprescindibile per la tenuta democratica delle nostre comunità. In un tempo segnato da nuove e complesse sfide, il loro impegno assume un valore ancora più rilevante, diventando punto di riferimento per cittadini e istituzioni».

Faragalli rivolge pertanto un sentito ringraziamento a tutte le autorità presenti, rimarcando l’importanza della collaborazione tra istituzioni: «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Signor Questore di Cosenza, dott. Antonio Borelli; al Prefetto di Cosenza, dott.ssa Rosa Maria Padovano; al Capo della Polizia di Stato, Prefetto Vittorio Pisani; al Comandante dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza, Colonnello Andrea Mommo; al Comandante della Guardia di Finanza di Cosenza, Colonnello Giuseppe Dell’Anna; al Procuratore di Cosenza, Vincenzo Capomolla; al Sindaco della Città, Avv. Franz Caruso e a tutti i Primi Cittadini presenti, nonché a tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute.

La sinergia tra istituzioni rappresenta la chiave per affrontare con efficacia le sfide del presente e costruire un futuro fondato su sicurezza, legalità e coesione sociale». Il Presidente della Provincia di Cosenza ribadisce infine l’impegno dell’ente a sostenere tutte le iniziative volte a rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni, nel segno della fiducia e della collaborazione: «La Provincia di Cosenza continuerà a essere al fianco delle forze dell’ordine, promuovendo ogni forma di collaborazione utile a rafforzare il senso civico e la cultura della legalità nei nostri territori». Una celebrazione intensa e carica di significato, che ha rappresentato non solo un momento commemorativo, ma anche un’occasione per rinnovare il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini.