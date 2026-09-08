Carl Brave sarà in concerto venerdì 25 settembre 2026 in piazza Vermicelli, nel campus dell’Università della Calabria. L’appuntamento rientra contemporaneamente nella 61ª edizione di Settembre Rendese e nel programma della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Rende e porterà nel campus uno dei nomi più conosciuti della scena rap e cantautorale italiana. Nel comunicato diffuso dall’Amministrazione comunale non è stato ancora indicato l’orario di inizio del concerto.

Carl Brave sul palco di piazza Vermicelli

Cantautore e rapper romano, Carl Brave ha costruito un percorso musicale capace di attraversare rap, pop e scrittura cantautorale. Nel corso della sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con Noemi e Max Gazzè, ampliando progressivamente il proprio pubblico oltre i confini della scena urban.

Prima di dedicarsi alla musica aveva praticato il basket, esperienza che precede l’affermazione artistica maturata attraverso produzioni, collaborazioni e concerti.

Il 25 settembre sarà protagonista dello spettacolo previsto in piazza Vermicelli, spazio collocato nel cuore del campus di Arcavacata.

L’evento unisce due manifestazioni

Il concerto rappresenta uno dei punti di incontro tra la programmazione di Settembre Rendese e le iniziative organizzate per la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

Da una parte si inserisce nella storica manifestazione culturale promossa a Rende, giunta alla sua sessantunesima edizione. Dall’altra accompagna la giornata attraverso la quale l’Università della Calabria apre i propri spazi al pubblico per avvicinare cittadini, studenti e famiglie al mondo della ricerca.

Il calendario dettagliato della Notte dei Ricercatori e le informazioni organizzative sul concerto saranno comunicati attraverso i canali degli enti coinvolti.