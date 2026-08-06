Comune e Comitato Spontaneo proseguono la collaborazione per manutenzione, pulizia e valorizzazione dell’area. Le attività restano affidate ai volontari

Altri cinque anni di collaborazione per mantenere e valorizzare uno spazio pubblico che, nell’ultimo anno, è stato interessato da interventi di recupero portati avanti attraverso il volontariato. Il Comune di Cosenza e il Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo hanno rinnovato il Patto di Collaborazione dedicato alla piazza del centro cittadino.

L’accordo riguarda la cura, la manutenzione, la pulizia e la valorizzazione dell’area e dà continuità al percorso iniziato un anno fa.

Piazza Spirito Santo, il lavoro realizzato nel primo anno

Quando il Comitato ha iniziato a occuparsi della piazza, secondo quanto ricostruito nella nota diffusa dopo la firma, l’area presentava diverse criticità: numerose automobili in sosta, la vasca non funzionante e spazi pubblici trascurati e poco fruibili.

Nel corso del primo anno sono state installate panchine, curate le zone verdi e ripristinata la funzionalità della vasca. Il Comitato ha inoltre assicurato attività periodiche di pulizia e manutenzione.

L’obiettivo dichiarato è restituire stabilmente Piazza Spirito Santo alla fruizione dei cittadini e contribuire, attraverso la cura dello spazio pubblico, al recupero complessivo del quartiere.

Il nuovo Patto durerà cinque anni

Il rinnovo formalizzato prevede altri cinque anni di collaborazione tra il Comune e il Comitato Spontaneo.

A sottoscrivere il nuovo Patto per l’amministrazione comunale è stato Giovanni Ramundo, dirigente del Settore Ambiente del Comune di Cosenza, al quale il Comitato ha rivolto un ringraziamento per la fiducia accordata.

Secondo quanto sottolineato dal Comitato, le attività previste non comportano costi per Palazzo dei Bruzi: pulizia, manutenzione e valorizzazione vengono svolte attraverso il lavoro dei volontari e delle maestranze coinvolte.

Il Comitato precisa inoltre di non ricevere contributi economici né dall’Amministrazione comunale né da soggetti privati.

L’appello ai cittadini: «Aiutateci a preservare la piazza»

Accanto al rinnovo dell’accordo arriva anche un invito rivolto a chi quotidianamente frequenta la zona.

«Aiutateci a preservare questo patrimonio comune con piccoli gesti di rispetto e senso civico. La collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere Piazza Spirito Santo sempre più bella e vivibile», è l’appello del Comitato.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i componenti che partecipano alle attività e all’ingegnere Gianni Zicarelli, indicato nella nota come sostenitore delle iniziative del gruppo.