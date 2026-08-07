Ricariche elettriche ad alta potenza e un servizio sperimentale di soccorso sanitario entrano da oggi, 7 agosto, tra i servizi a disposizione degli automobilisti lungo l'A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Anas ha reso pienamente operativa la “Green Island” realizzata nell'area di parcheggio Contessa Soprana, nel territorio di Lattarico, tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Torano.

Sulla A2 apre la Green Island di Lattarico con ricariche elettriche ad alta potenza e presidio sanitario tra Cosenza e Castrovillari. Scopri i servizi.

L'attivazione arriva in uno dei periodi caratterizzati dai maggiori flussi di traffico lungo l'autostrada e affianca alle infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica un presidio rivolto alla sicurezza degli utenti.

Ricariche elettriche ad alta potenza sulla A2

All'interno della Green Island sono entrati in funzione gli impianti per la ricarica elettrica ad alta potenza, che consentiranno agli automobilisti di rifornire i propri veicoli durante gli spostamenti lungo l'autostrada.

L'area sarà inoltre presidiata da personale qualificato con il compito di monitorare il funzionamento degli impianti tecnologici e garantirne l'efficienza.

«Un nuovo importante traguardo per la mobilità sostenibile e la sicurezza lungo la A2», afferma l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

«Anas continua a investire in servizi innovativi e vicini ai viaggiatori, implementando anche un servizio sperimentale di soccorso sanitario per rafforzare la sicurezza, soprattutto nei momenti di maggiore flusso sulle nostre strade».

Un’ambulanza tra Cosenza e Castrovillari

La principale novità sul fronte della sicurezza riguarda l'attivazione, in via sperimentale e temporanea, di un presidio sanitario dotato di ambulanza.

Il mezzo sarà operativo sul tratto dell'A2 compreso tra Cosenza e Castrovillari e sulla rete stradale di competenza Anas entro un raggio di 20 chilometri.

La misura è stata introdotta proprio in coincidenza con il periodo di elevato traffico estivo, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di intervento in caso di necessità.

Sui pannelli le indicazioni degli ospedali più vicini

Il piano prevede anche informazioni specifiche destinate agli automobilisti attraverso i pannelli a messaggio variabile presenti lungo l'autostrada.

Gli utenti potranno ricevere indicazioni sui presidi ospedalieri attivi più vicini in corrispondenza degli svincoli di Castrovillari, Cosenza e Lamezia.