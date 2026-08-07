Piazza Steri pronta a trasformarsi per una notte in una grande discoteca a cielo aperto, ma con una veste decisamente particolare: quella di un'orchestra sinfonica. Questa sera, venerdì 7 agosto, alle 21.30, nel centro storico di Rossano arriva “Disco, le hit degli anni ’70/’80”, nuovo appuntamento del Co.Ro. Summer Fest 2026.

Protagonista sarà l'Orchestra Sinfonica Brutia, chiamata a reinterpretare alcuni dei grandi successi internazionali che hanno segnato due decenni di musica, combinando il ritmo della disco con sonorità orchestrali.

Le hit anni ’70 e ’80 diventano sinfoniche

Il concerto sarà diretto dal maestro Francesco Perri, mentre gli arrangiamenti portano la firma del musicista Giuseppe Santelli.

L'obiettivo dello spettacolo è costruire un viaggio attraverso il repertorio internazionale degli anni Settanta e Ottanta, mantenendone energia e riconoscibilità ma affidandolo a un'interpretazione sinfonica.

Le voci della serata saranno quelle di Alessandro Chiappetta, Alessandra Chiarello, Francesca Oliva, Ida Scarlato e Federica Siciliani.

Ad accompagnarle ci saranno Giuseppe Santelli al pianoforte e alle tastiere, Dario Zurlo alle tastiere, Simone Stellato alla fisarmonica, Danilo Curcio alla chitarra elettrica e acustica, Alessio Iorio al basso elettrico e Simone Ritacca alla batteria e alle percussioni.

Piazza Steri protagonista del Co.Ro. Summer Fest

La scelta di Piazza Steri inserisce il concerto nel percorso di valorizzazione dei luoghi del centro storico portato avanti attraverso il cartellone estivo promosso dal Comune.

«Invito tutta la cittadinanza, le famiglie, i giovani e gli ospiti della nostra città a partecipare a questo bellissimo appuntamento», afferma l'assessore al Turismo e Spettacolo Costantino Argentino.

«Sarà una serata di grande musica, spettacolo e condivisione, pensata per far vivere uno dei luoghi più suggestivi del nostro centro storico attraverso un evento di qualità che saprà coinvolgere tutte le generazioni».

Stasi: «Piazza Steri diventerà una grande discoteca all’aperto»

Il sindaco Flavio Stasi sottolinea invece il rapporto costruito negli anni con l'Orchestra Sinfonica Brutia, della quale il Comune è socio sostenitore.

«La collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Brutia continua a rappresentare un valore aggiunto per la nostra programmazione culturale e musicale», afferma Stasi, ricordando le produzioni realizzate nel corso degli anni.

Poi l'invito per questa sera: «Piazza Steri stasera si trasformerà in una grande discoteca all’aperto che vedrà il coinvolgimento di giovani e meno giovani».