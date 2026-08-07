Azienda Zero avvia la selezione a tempo pieno e indeterminato: quattro posti all’Asp di Cosenza e uno all’Azienda Ospedaliera

Tutti gli articoli di Economia e Lavoro

Cinque assunzioni nel Cosentino all’interno di un concorso regionale che mette complessivamente a disposizione 26 posti. Azienda Zero ha indetto la selezione pubblica, per titoli ed esami, destinata ai Tecnici sanitari di radiologia medica, con contratti a tempo pieno e indeterminato nelle aziende del Servizio sanitario regionale della Calabria.

Per il territorio cosentino il bando prevede quattro unità destinate all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e una all’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

I 26 posti disponibili in Calabria

La procedura viene gestita in maniera unificata da Azienda Zero e interessa gran parte del sistema sanitario regionale.

Il maggior numero di posti, otto, è destinato all’Asp di Reggio Calabria. Cinque sono previsti per l’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

Seguono l’Asp di Catanzaro e l’Asp di Cosenza con quattro assunzioni ciascuna. Due posti sono destinati al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

Un tecnico sarà assunto rispettivamente dall’Asp di Crotone, dall’Asp di Vibo Valentia e dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Il totale arriva così a 26 unità.

Cinque assunzioni interessano Cosenza

Il dato di maggiore interesse per il territorio è rappresentato quindi dai cinque posti complessivi assegnati alle due aziende cosentine.

Quattro tecnici sanitari di radiologia medica saranno destinati all’Asp, mentre un posto rientra nel fabbisogno dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Al termine della procedura sarà formata un’unica graduatoria. I vincitori, seguendo l’ordine raggiunto, potranno esprimere la propria scelta tra i posti ancora disponibili nelle diverse aziende.

Il bando stabilisce inoltre che gli assunti dovranno rimanere alle dipendenze dell’azienda di destinazione per almeno cinque anni.

I requisiti richiesti dal concorso

Per partecipare è necessario possedere la laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, classe L/SNT3, oppure uno degli altri titoli riconosciuti equipollenti indicati dal bando.

Sono ammesse anche le fattispecie previste per i titoli conseguiti all’estero, purché ricorrano i requisiti di riconoscimento stabiliti dalla normativa.

È richiesta l’iscrizione all’Albo professionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica alla data di presentazione della domanda e al momento dell’assunzione. Il bando disciplina separatamente il caso degli iscritti ai corrispondenti albi professionali degli altri Stati dell’Unione europea.

Non è previsto un limite di età, fatti salvi quelli relativi al collocamento a riposo.

Come presentare la domanda su InPA

La candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento InPA. Per accedere è necessario utilizzare uno dei sistemi di identità digitale ammessi, tra SPID, CIE, CNS ed eIDAS.

Le domande potranno essere inoltrate fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando su InPA. Non viene quindi indicata nel testo del bando una data autonoma di scadenza: il termine decorre dalla pubblicazione sul portale.

È previsto, a pena di esclusione, anche il pagamento di una quota di partecipazione di 10 euro, con successivo caricamento della ricevuta nella domanda telematica.

Prova scritta e orale

La commissione dispone complessivamente di 100 punti: 40 sono riservati ai titoli e 60 alle prove d’esame.

La selezione comprende una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, sulle materie relative alla professione e sugli elementi di legislazione sanitaria. Potranno essere proposti quesiti a risposta sintetica o domande a risposta multipla. Per superarla sarà necessario raggiungere almeno 21/30.

La prova orale verterà sulle discipline previste per lo scritto e comprenderà anche la verifica della conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica. Anche per l’orale sarà necessario ottenere almeno 21/30.

Le condizioni previste prima delle assunzioni

Il bando precisa un elemento rilevante: il concorso sarà espletato esclusivamente qualora la procedura prioritaria di mobilità volontaria risulti deserta o abbia esito negativo, anche parzialmente, e subordinatamente all’esito negativo della procedura relativa al personale in disponibilità prevista dalla normativa.

L’effettiva assunzione sarà inoltre subordinata alla verifica della compatibilità economica nel bilancio dell’azienda sanitaria o ospedaliera di destinazione.

La graduatoria, entro i limiti temporali di validità, potrà infine essere utilizzata da Azienda Zero anche per ulteriori assunzioni nelle aziende del Servizio sanitario regionale.