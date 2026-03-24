L’Amministrazione Comunale di Crosia, a seguito dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito la costa, esprime la propria vicinanza a tutta la comunità e, in particolare, agli operatori turistici e commerciali del lungomare. In un momento delicato, soprattutto in prossimità della stagione estiva, l’Ente intende rassicurare cittadini e operatori economici sul futuro del territorio.

«Comprendiamo pienamente le preoccupazioni di queste settimane, soprattutto a ridosso della stagione estiva. Per questo vogliamo essere chiari e diretti: la stagione estiva ci sarà, e Crosia sarà pronta ad accogliere turisti e visitatori». Sul fronte operativo, l’Amministrazione ha già attivato tutte le procedure necessarie per il ripristino delle aree interessate.

«La macchina operativa è già attiva senza sosta: sono in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza; è già avviata la programmazione degli interventi di ripristino; gli uffici stanno lavorando concretamente per reperire tutte le risorse necessarie, in raccordo con gli enti competenti». L’obiettivo è chiaro: garantire il regolare avvio della stagione estiva 2026.

«L’Amministrazione è già al lavoro, con determinazione e senso di responsabilità, per garantire il regolare avvio della stagione estiva. Questo è un obiettivo chiaro e concreto, su cui siamo pienamente impegnati». Parallelamente, resta alta l’attenzione su tutto il territorio comunale, così il Sindaco Maria Teresa Aiello: «Fermo restando la massima attenzione su Crosia centro storico e su tutte le altre aree del territorio interessate dagli eventi, ogni intervento è orientato a un rapido ritorno alla normalità». Un messaggio di fiducia e resilienza arriva infine da tutta l’Amministrazione: «Crosia non si ferma. La nostra comunità ha la forza di reagire e di ripartire, e lo farà ancora una volta». L’Ente continuerà a fornire aggiorna