La sartoria di Torano Castello entra nella giunta nazionale di Uniontessile Confapi. Mario Presta, della maison di famiglia Damiano Presta – Seven Fold Ties, è stato nominato nell’organismo che rappresenta le piccole e medie imprese del tessile, dell’abbigliamento e della moda all’interno di Confapi. L’incarico riguarda il triennio 2026–2029 e arriva con il rinnovo degli organi nazionali, che ha portato alla presidenza Matteo Cavelli, già vicepresidente della categoria.

La cravatta lavorata a mano

La storia dell’impresa, secondo la nota di Confapi Calabria, comincia nel 1994 a Torano Castello, nel Cosentino. Il marchio si è specializzato nella cravatta sette pieghe, realizzata a mano con seta prodotta a Como e interni in lana vergine. Uno dei passaggi più delicati è far combaciare le pieghe interne ed esterne dopo il taglio della seta a 45 gradi. La maison realizza anche cravatte personalizzate per istituzioni, aziende e associazioni.

Con Presta in giunta, la Calabria avrà un rappresentante anche nel comitato direttivo nazionale, dove è stato nominato Vincenzo Marsico. Tra i temi indicati dal nuovo presidente Cavelli per il mandato ci sono la tracciabilità dei prodotti e delle materie prime, il contrasto alla contraffazione e l’aggiornamento del contratto collettivo. Francesco Napoli, presidente di Confapi Calabria e vicepresidente nazionale, ha rivolto gli auguri di buon lavoro a Presta, a Cavelli e alla nuova giunta.