Domani mobilitazioni previste in cento città italiane. Nel capoluogo bruzio Cgil da una parte, Usb, attivisti e studenti dall’altra. I manifestanti però si ricompatteranno lungo il percorso. Al centro delle rivendicazioni salari, diritti, istruzione, welfare e opposizione al riarmo

Tutto pronto per lo sciopero generale di domani che interesserà circa 100 città in tutta Italia, compresa quella di Cosenza. Nel resto della Calabria previste mobilitazioni anche negli altri quattro capoluoghi di provincia. All’ombra della Sila, tuttavia, almeno alla partenza, ci saranno due piazze a testimonianza di una spaccatura latente tra la Cgil, l’USB e le sigle degli attivisti bruzi che di recente hanno portato in piazza migliaia di ragazzi delle scuole superiori e dell’Università della Calabria. L’ultimo corteo, riuscito e partecipato, si è svolto lo scorso 30 ottobre.

Il segretario della Camera del Lavoro di Cosenza, Massimiliano Ianni, ha dato appuntamento alle 9 a piazza Zumbini, mentre allo stesso orario l’Unione Sindacale di Base, i Cobas, La Base e il coordinamento degli studenti si ritroveranno a Piazza Loreto. Poco meno di due chilometri separano i due centri di ritrovo, insufficienti però a disinnescare divergenze nelle strategie che si sono alimentate negli ultimi mesi soprattutto a livello nazionale. L’esempio recente riguarda la sottoscrizione da parte di CGIL, CISL e UIL del nuovo accordo quadro sul modello contrattuale e sulla rappresentanza sindacale con Confindustria e altre dodici associazioni datoriali. Una scelta che, secondo l’USB, ha evidenziato una profonda contraddizione tra le rivendicazioni portate nelle piazze e gli impegni assunti ai tavoli con le imprese.

A spiegare la scelta di due distinti luoghi di ritrovo contribuiscono anche le iniziative legate alla giornata internazionale di protesta studentesca, destinata a segnare il momento culminante di una stagione di occupazioni che coinvolge università e scuole in tutta Italia. La data del 20 novembre è ormai da tempo al centro del dibattito negli ambienti giovanili e studenteschi, protagonisti negli ultimi mesi di una crescente opposizione alle politiche portate avanti dal Governo italiano e dalle istituzioni dell’Unione europea, con particolare riferimento alle strategie di guerra e ai programmi di riarmo.

Cosenza, i motivi dello sciopero generale del 20 novembre

I due cortei, ad ogni modo, non vivranno una mattinata antagonista. I manifestanti che si riverseranno a Piazza Loreto hanno fatto sapere informalmente che attenderanno lo spezzone della Cgil e si posizioneranno in coda al loro corteo sfilando insieme per le strade di Cosenza. Del resto le ragioni della protesta sono comuni e ritenute tutte nobilissime.

Si va dalla richiesta dei salari più alti e ai rinnovi contrattuali in grado di recuperare l'inflazione. Altre tematiche che richiameranno migliaia di cosentini in piazza sono pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all'aumento delle spese militari.

Tornando alla manifestazione di domani, quando la Camera del Lavoro da piazza Scura proseguirà per piazza Kennedy dove sono previsti gli interventi pubblici, gli studenti e gli attivisti proseguiranno la loro manifestazione dirigendosi verso il Provveditorato e Palazzo dei Bruzi. Un modo per alzare la temperatura di un autunno già di per sé molto caldo.