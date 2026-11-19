Corrado Augias è morto oggi, all’età di 91 anni. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, era nato a Roma il 26 gennaio 1935. Inviato per L’Espresso, Panorama e la Repubblica, ha tenuto per vent’anni il dialogo con i lettori del quotidiano. In Rai ha raccontato i casi irrisolti di Telefono giallo e portato i libri in televisione con Le storie e Quante storie, prima di approdare a La7 con La torre di Babele. Nei suoi libri è passato dai romanzi di spionaggio, a partire da Quel treno da Vienna, ai saggi storici e culturali, tra cui I segreti di Parigi e I segreti del Vaticano.

Nato a Roma nel 1935, Augias ha lavorato come inviato per L’Espresso, Panorama e la Repubblica. Al quotidiano ha legato per anni il suo nome anche attraverso le risposte alle lettere dei lettori. In televisione ha attraversato generi diversi. Con Telefono giallo portava in studio casi irrisolti, con Le storie – Diario italiano e Quante storie dava spazio ai libri, mentre in Città segrete raccontava Roma, Parigi e altre città attraverso le vicende di chi le aveva abitate. Nel 2023 è passato a La7 con La torre di Babele. Da scrittore ha esordito nella narrativa con Quel treno da Vienna e ha alternato i romanzi ai saggi, da I segreti di Parigi a I segreti del Vaticano.

C’è anche un legame politico, meno ricordato. Nel 1994 Augias fu eletto al Parlamento europeo nelle liste del Pds nella circoscrizione Italia meridionale, che comprendeva la Calabria. Rimase in carica fino al 1999. La regione tornò poi nelle pagine di Repubblica attraverso la sua rubrica. Nel febbraio 2020, dopo le regionali, vi trovò spazio un intervento di Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione.

Le parole che fecero discutere nel 2021

Il 21 gennaio 2021, ospite di Giorgio Zanchini a Quante storie, Augias commentò l’operazione antimafia «Basso profilo». Parlò della Calabria come di una «terra perduta» e disse di ritenerla, in quel momento, «irrecuperabile». Zanchini gli fece notare la durezza del giudizio e le parole suscitarono la reazione di diversi esponenti politici, tra cui il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì. Pochi giorni dopo Augias tornò sulla questione. Disse che il lavoro della magistratura non bastava e che serviva un intervento dello Stato, con investimenti e controlli sulla destinazione delle risorse. Non ritirò la formula, ma spiegò a quali condizioni, secondo lui, quel giudizio avrebbe potuto cambiare.

Ma la Calabria era entrata nella televisione di Corrado Augias ben prima che lui la definisse una «terra perduta». Il 15 dicembre 1989, a Telefono giallo, aveva portato su Rai 3 il caso di Graziella Franchini, la cantante conosciuta come Lolita, uccisa nel 1986. La vicenda aveva un legame con Lamezia Terme, la città del medico con cui la donna aveva avuto una relazione. Quella sera il pubblico poteva intervenire al telefono, come prevedeva il programma. Colpito dalle poche chiamate, Augias si rivolse direttamente ai telespettatori calabresi e chiamò in causa la paura di parlare. Anche quel passaggio, oggi conservato nell’archivio Rai, restituisce il tono di un rapporto mai pacificato.