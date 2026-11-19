All'Istituto Leonardo da Vinci l'incontro promosso dalla Provincia di Cosenza. Smartphone, social, intelligenza artificiale e ruolo della scuola: agli studenti i relatori hanno ricordato che il cervello resta lo strumento più potente che hanno

C'è una domanda che ieri mattina è tornata più volte nell'aula dell'Istituto d'istruzione superiore Leonardo da Vinci di San Giovanni in Fiore: chi comanda, tu o il telefono che hai in tasca? Non era una provocazione. Era il filo conduttore di "Cittadinanza digitale. Giovani, social network e responsabilità nell'era digitale", l'incontro promosso dall'amministrazione provinciale di Cosenza e ospitato dall'istituto silano, davanti a una platea piena di ragazzi.

Ad aprire i lavori il dirigente scolastico Pasquale Succurro e il vicepresidente della Provincia Federico Belvedere, promotore dell'iniziativa. Poi gli interventi di Fabrizio Marozzo, docente dell'Università della Calabria, e di Rocco Sicoli, esperto di intelligenza artificiale e comunicazione. A moderare, Franco Laratta, direttore dell'informazione di LaC che ha insistito sul ruolo dell’informazione, della cultura, della scuola, per affermare l’uso intelligente delle nuove tecnologie.

Il vicepresidente Belvedere sta organizzando una serie di incontri nelle scuole della provincia con un obiettivo preciso: aiutare i giovani a sviluppare una coscienza critica. Nel suo intervento non si è fermato ai saluti di rito. Ha raccontato anche la propria esperienza professionale, quella di giovane avvocato penalista, e ha parlato ai ragazzi senza filtri. Li ha invitati ad aprirsi, a parlare, a discutere tra loro e con gli adulti. E a non appiattirsi su quello che l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie propongono, e spesso impongono.

Si è parlato di dipendenza, di rischi, di pericoli. Ma senza toni da fine del mondo. Sicoli ha insistito su un concetto di particolare importanza: saper usare le nuove tecnologie senza farsi usare da loro.

Smartphone, social e chatbot sono strumenti potenti. Il problema comincia quando smettono di essere strumenti e diventano abitudini che decidono al posto nostro. Su questi temi si è soffermato anche molto il professore Fabrizio Marozzo dell’università della Calabria che ha interloquito con i ragazzi sulla necessità di essere loro sempre protagonisti, di non accettare passivamente le risposte che dà l’intelligenza artificiale.

Su questo punto relatori, dirigente e moderatore si sono trovati d'accordo. L'intelligenza artificiale non è la verità assoluta. Sbaglia, e spesso. Può inventare dati, citare fonti che non esistono, dare con grande sicurezza risposte sbagliate: gli addetti ai lavori le chiamano "allucinazioni". Va interpretata, verificata, capita. È un aiuto prezioso per chi studia e per chi lavora, ma non può sostituire l'intelligenza umana. Ai ragazzi è stato chiesto di usare la testa, le proprie conoscenze, il proprio giudizio. È lì che si forma una persona libera.

Il rischio indicato con più forza è quello dell'appiattimento. Tutti che si fanno scrivere il tema, la relazione, la ricerca. Testi corretti, ordinati e tutti uguali. Senza un pensiero dietro.

Non è un timore astratto. I numeri dicono che l'IA è entrata nelle classi prima ancora che la scuola decidesse come governarla. Secondo l'indagine nazionale Indire "Io e l'intelligenza artificiale", condotta tra marzo e giugno di quest'anno su oltre cinquemila studenti, il 94% dei ragazzi la usa per fare i compiti, e non pochi la considerano perfino un confidente. Tra gli universitari, una ricerca di Team CETU ha rilevato che quasi tre studenti su dieci hanno consegnato almeno un elaborato scritto per intero dall'IA, senza nemmeno rileggerlo.

Che cosa succede al cervello quando delega? Una risposta arriva dal MIT di Boston. Nello studio "Your Brain on ChatGPT", pubblicato nel giugno 2025, i ricercatori del Media Lab hanno monitorato con l'elettroencefalogramma un gruppo di universitari alle prese con la scrittura di brevi saggi: alcuni da soli, altri con un motore di ricerca, altri con ChatGPT.

Chi si affidava al chatbot mostrava un'attività cerebrale più bassa e faticava a ricordare frasi scritte pochi minuti prima. Quando, in una prova successiva, gli è stato tolto ogni supporto, il cervello stentava a rimettersi in moto. Gli autori lo chiamano "debito cognitivo": la comodità di oggi si paga domani, in memoria e spirito critico. La ricercatrice Nataliya Kosmyna l'ha detto senza giri di parole: chi copia dall'IA non inganna il professore o i genitori, inganna sé stesso.

Lo stesso studio contiene però un dettaglio che la scuola farebbe bene a tenere a mente. I risultati migliori li hanno ottenuti gli studenti che avevano cominciato a lavorare con la propria testa e solo dopo hanno usato ChatGPT come supporto. Prima il pensiero, poi lo strumento. È esattamente quello che i relatori hanno chiesto ai ragazzi di San Giovanni in Fiore.

Poi c'è il telefono, compagno di ogni ora. L'Istituto Superiore di Sanità stima che l'uso problematico dello smartphone riguardi più di un adolescente su quattro, con effetti su sonno, concentrazione e relazioni. Un'indagine di Altroconsumo racconta che il 97% dei ragazzi italiani usa il telefono per connettersi, in media tre ore al giorno, e che quasi uno su tre supera le quattro ore. Secondo l'Ocse, il 17% dei quindicenni si sente ansioso o nervoso quando resta senza i propri dispositivi. Anche per questo il divieto del cellulare in classe è stato esteso alle superiori. Ma un divieto, da solo, non educa nessuno.

Il dirigente scolastico ingegnere Pasquale Succurro ha affermato che la scuola ha un compito che nessun algoritmo può svolgere: insegnare a dubitare e a verificare prima di scegliere. L'intelligenza artificiale sta cambiando la scuola e il lavoro in profondità, e le professioni di domani saranno diverse da quelle che conoscono i genitori di questi ragazzi. Il pericolo più serio, è stato detto ieri, è che l'uomo diventi sempre più passivo: abituato a ricevere risposte senza farsi domande, sempre meno capace di decidere.

Gli studenti di San Giovanni in Fiore non sono rimasti a guardare. Hanno preso la parola, fatto domande, chiesto chiarimenti, portando in aula i dubbi di chi questi strumenti li usa ogni giorno. Quello di San Giovanni in Fiore è stato uno degli appuntamenti più riusciti del percorso che porta docenti ed esperti dell'Università della Calabria nelle scuole del territorio.

Le macchine diventeranno sempre più efficienti e con grandi capacità di scrivere, rispondere, suggerire. La domanda che quei ragazzi si sono portati a casa è un'altra: quanto saremo ancora capaci di pensare da soli, quando non ce ne sarà più bisogno?

Battista Bruno