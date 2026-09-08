Cinque giornate dedicate al peperoncino, alla gastronomia calabrese e allo spettacolo animeranno Diamante dal 9 al 13 settembre 2026. Il borgo della Riviera dei Cedri ospiterà la 34ª edizione del Peperoncino Festival, manifestazione che combina tradizione popolare, cultura, intrattenimento e promozione del territorio.

Le iniziative coinvolgeranno le strade del centro storico, il lungomare e il lungofiume. Stand gastronomici, incontri, spettacoli e musica trasformeranno diverse aree della città in un percorso dedicato alla spezia diventata uno dei simboli della Calabria.

Il Festival nato nel 1992

La prima edizione risale al 1992, anno nel quale si celebravano i cinquecento anni dalla traversata di Cristoforo Colombo.

L’idea del giornalista diamantino Enzo Monaco fu quella di ricordare l’anniversario valorizzando uno dei prodotti arrivati in Europa dalle Americhe e successivamente entrati in maniera profonda nelle abitudini alimentari calabresi.

Da quella prima esperienza, sviluppata insieme all’Accademia Italiana del Peperoncino, è nata una manifestazione arrivata a superare i trent’anni di attività. Nel tempo, l’appuntamento si è consolidato nel calendario degli eventi di fine estate della Riviera dei Cedri.

Gli stand nel centro storico di Diamante

Durante il Festival il peperoncino sarà proposto in numerose preparazioni. Negli stand troveranno spazio salse, ’nduja, formaggi, conserve, prodotti tradizionali e abbinamenti con il cioccolato.

Il percorso gastronomico attraverserà le stradine del centro storico, caratterizzate dai murales che hanno contribuito a rendere riconoscibile Diamante. L’offerta sarà affiancata da spazi dedicati alla cultura e alla divulgazione.

Il programma comprende mostre, presentazioni di libri, proiezioni e incontri con cuochi, medici e studiosi. I diversi appuntamenti saranno dedicati alle caratteristiche del peperoncino e al suo utilizzo in cucina.

Il Campionato dei mangiatori di peperoncino

Tra gli eventi maggiormente legati alla tradizione del Festival figura la finale del Campionato Italiano Mangiatori di Peperoncino, prevista nella serata di sabato.

I partecipanti si confronteranno consumando peperoncino crudo e tagliato in porzioni da 50 grammi. Pane e olio saranno gli unici accompagnamenti consentiti durante la gara.

La competizione rappresenta uno degli appuntamenti più conosciuti della manifestazione e richiama ogni anno l’attenzione del pubblico presente in città.

Musica e artisti di strada

Alla parte gastronomica si aggiungeranno spettacoli musicali e animazione. Organetti, zampogne e tarantelle accompagneranno le giornate insieme alle esibizioni degli artisti di strada.

Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie e ai bambini, con attività distribuite tra piazze e vie del borgo. La formula diffusa consentirà ai visitatori di attraversare Diamante seguendo contemporaneamente gli eventi e il percorso gastronomico.

La manifestazione punta inoltre a prolungare la stagione turistica oltre i mesi centrali dell’estate. Per cinque giorni strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali e produttori locali saranno coinvolti in uno degli appuntamenti più riconoscibili del Tirreno cosentino.