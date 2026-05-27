L’anticiclone domina sull’Italia e porta temperature oltre la media anche nella nostra regione, con piovaschi sui monti. Intanto Francia e Regno Unito registrano valori record con picchi fino a 37 gradi

L'anticiclone africano continua a interessare l’Italia e, giorno dopo giorno, tende a rinforzarsi, portando condizioni meteo stabili su gran parte del Paese. Correnti di origine subtropicale continueranno ad affluire sulla penisola e anche sulla Calabria nei prossimi giorni, determinando temperature particolarmente miti e valori superiori alla media del periodo.

Tuttavia, durante le ore pomeridiane, la stabilità anticiclonica potrà essere localmente disturbata dalla formazione di piovaschi sparsi, soprattutto nelle aree interne e montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte, dove le precipitazioni potrebbero assumere, in alcuni casi, anche carattere temporalesco. L’anticiclone, comunque, è destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi giorni, mentre le temperature dovrebbero mantenersi momentaneamente stabili.

Caldo record in Francia e Regno Unito

I massimi effetti di questo anticiclone si registrano però sull’Europa occidentale e centrale. Nella Francia sud-occidentale sono stati raggiunti picchi di 36-37°C, mentre nel resto del Paese le temperature hanno toccato o superato i 30°C, a fronte di valori medi stagionali generalmente compresi tra i 20 e i 23°C. Particolarmente significativo il dato di Parigi, dove si sono registrati 32°C, ben oltre la media di fine maggio, che si attesta intorno ai 21-22°C.

Temperature eccezionali anche nel Regno Unito, dove in particolare Inghilterra e Galles hanno abbondantemente superato i 30°C, con punte comprese tra 34 e 35°C. A Londra, nella stazione di Kew Gardens, sono stati toccati i 35°C, un valore che rappresenterebbe il nuovo record assoluto per il mese di maggio nel Regno Unito. Per fare un confronto, in questo periodo la media delle temperature massime nella capitale britannica si aggira normalmente tra i 20 e i 21°C.

Più in generale, oltre dieci stazioni meteorologiche britanniche hanno superato i precedenti record mensili. Temperature intorno ai 30°C sono state registrate anche nelle aree al confine con la Scozia, come a Newcastle, mentre valori compresi tra 28 e 30°C hanno interessato anche l’Irlanda centro-meridionale.