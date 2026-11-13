Spazi dedicati alla regione in Piazza Italia e ai Giardini Carducci. Il programma comprende degustazioni, dimostrazioni e appuntamenti sui prodotti calabresi, dai fichi di Cosenza al cedro, dal bergamotto alle castagne del Reventino

Ventisette aziende calabresi partecipano a Eurochocolate 2026 a Perugia, dove la Calabria è Regione ospite con uno spazio istituzionale in Piazza Italia e un’area commerciale ai Giardini Carducci. Il programma affianca alla presentazione dei prodotti degustazioni, dimostrazioni e incontri con i maestri di APEI, Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana.

La partecipazione mette al centro le produzioni dolciarie e agroalimentari regionali, con appuntamenti dedicati anche agli ingredienti utilizzati nelle preparazioni salate.

Le aziende e i prodotti calabresi ai Giardini Carducci

Nell’area commerciale sono presenti specialità come la frutta candita ricoperta di Soriano Calabro, i fichi di Colavolpe e il Tartufo di Pizzo, insieme a liquori, praline, torroni e biscotti.

Cedro, clementine, limone e bergamotto sono tra gli ingredienti proposti nelle diverse lavorazioni. È previsto anche un punto dedicato alla cioccolata calda aromatizzata agli agrumi e al peperoncino.

Lo spazio istituzionale di Piazza Italia accompagna l’offerta commerciale con la presentazione del territorio e delle sue produzioni.

Il programma con i maestri APEI

Gli appuntamenti al laboratorio Luisa Annibale Base comprendono un percorso di abbinamenti e dimostrazioni dedicate alla pasticceria e ai prodotti calabresi:

Dal 13 al 16 novembre: masterclass “Vini da Meditazione e cacao”.

17 novembre: il maestro Mastroianni presenta il panettone ai Fichi di Cosenza DOP.

18 novembre: il maestro Pennestrì propone il panettone con cioccolato e bergamotto di Reggio Calabria.

19 novembre: L’Oltre di Eolo presenta le specialità alle castagne del Monte Reventino.

20 novembre: il maestro gelatiere Eugenio Morrone propone creazioni al cioccolato e peperoncino calabrese.

22 novembre: il maestro Rocco Scutellà presenta il panettone al Cedro di Santa Maria del Cedro DOP.

Una cena a Villa Buitoni per il rapporto tra Calabria e Umbria

Su impulso dell’Associazione Amici della Calabria e dell’Umbria, Eurochocolate organizzerà una cena calabrese a Villa Buitoni, con un menu realizzato utilizzando prodotti tipici regionali.

L’iniziativa si inserisce nell’attività dell’associazione, nata per valorizzare la presenza dei calabresi nel tessuto sociale e produttivo umbro.

L’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ha richiamato il ruolo della manifestazione nella promozione delle aziende e nel consolidamento dei rapporti tra i due territori.

«Le nostre aziende calabresi, che fanno bene i compiti a casa, hanno tanto da raccontare in termini di tradizioni dolciarie legate ai prodotti IGP di alta qualità», ha dichiarato.

A introdurre la partecipazione della Calabria è stata la dirigente Saveria Cristiano, che ha ringraziato Iginio Massari, testimonial della Regione nell’iniziativa. La responsabile unica del procedimento Pia Santelli ha sottolineato il contributo dei maestri APEI nell’interpretazione dei prodotti identitari calabresi.