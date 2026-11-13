Due partite consecutive senza subire gol, una ritrovata solidità difensiva e la consapevolezza di poter affrontare qualsiasi avversario. Il Cosenza di Federico Coppitelli prova a costruire la propria risalita partendo dalla difesa e da Matteo Rizzo. Il giovane portiere classe 2004, che nelle ultime settimane ha conquistato il posto da titolare ai danni di Iliev, è uno dei protagonisti del cambio di passo rossoblù. Intervistato da La Gazzetta del Sud, l'estremo difensore ha raccontato il proprio momento e quello della squadra.

Rizzo: «Mi sento sicuro, Coppitelli mi sta aiutando»

La crescita personale del portiere è andata di pari passo con quella del Cosenza. Dopo un avvio di stagione complicato, Rizzo ha trovato continuità e fiducia, contribuendo alle ultime due gare senza reti al passivo contro Inter Under 23 e Monopoli. «In queste due gare più recenti sono stato meno impegnato rispetto ad altre, merito di una squadra che sta acquisendo sempre più consapevolezza e intesa. Mi sento sicuro e sereno e questo mi sta aiutando. Coppitelli mi ha chiesto di farmi trovare pronto alle spalle dei difensori e lo sto facendo». Importante anche il lavoro quotidiano con lo staff tecnico: «Con il preparatore dei portieri Spingola stiamo lavorando tanto sotto questo aspetto. Ci segue con grande attenzione, insieme a lui valutiamo tutto ciò in cui posso ancora migliorare. Sono consapevole dei miei pregi e di ciò su cui ho dei margini di crescita».

«Siamo una squadra matura, possiamo mettere in difficoltà chiunque»

Il portiere rossoblù ha analizzato anche il percorso della squadra, reduce da otto punti conquistati nelle ultime cinque partite. Un rendimento che ha restituito fiducia all'ambiente dopo le difficoltà iniziali. «Abbiamo perso con l'Altamura ma per il resto nessuno può rimproverare queste prestazioni. Ora siamo una squadra matura, in grado di rendere la vita complicata a chiunque». Rizzo torna anche su alcuni episodi che avrebbero potuto cambiare il corso delle partite precedenti: «Anche prima avremmo potuto raccogliere qualcosa in più. Ripenso ad esempio al match contro la Scafatese quando avremmo vinto se non fosse stato per la splendida punizione di Emmausso oppure al confronto con il Bari. Siamo usciti sconfitti dal “San Nicola” soltanto a causa di una mia uscita sbagliata, altrimenti avremmo sommato un punto anche lì».

La Casertana e il ritorno a Cosenza

Il prossimo ostacolo sarà la Casertana, attesa domenica al San Vito-Marulla. Una sfida nella quale il Cosenza proverà ad allungare la propria serie positiva. «Ci attende un'altra sfida interessante, contro un avversario ostico. I risultati recenti però hanno premiato il nostro lavoro e ci hanno dato fiducia. Non partiremo certamente battuti, sebbene consapevoli di quanto sia difficile il nostro percorso. Possiamo fare una buona prova, da parte nostra giocheremo per ottenere il massimo». Nell'intervista alla Gazzetta del Sud, Rizzo ha parlato anche della propria esperienza personale. «Arrivando tra i grandi presto, già all'età di diciassette anni ho dovuto impostare la mia vita in maniera differente, tralasciando anche la scuola. Tuttavia, soltanto nelle ultime stagioni mi sono spostato veramente da casa. Un anno fa mi ero spinto a Campobasso. E ora sono giunto a Cosenza». Un'esperienza che sta vivendo con entusiasmo anche fuori dal campo: «Quando non ci alleniamo non amo molto vivere per strada. Trascorro molto del mio tempo libero a casa, giocando alla Play con qualche mio ex compagno di squadra con cui condividiamo la stessa passione. Altrimenti guardo una serie o un film in tv».