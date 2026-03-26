La storica festa religiosa e popolare si terrà dall’1 al 3 maggio e interesserà non solo Piazza Riforma ma anche l’area della Villa Nuova

La Festa del Crocefisso, una delle tradizioni religiose e popolari più importanti per la città di Cosenza, quest’anno coinvolgerà anche la zona della Villa Nuova oltre alla tradizionale area di Piazza Riforma.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il Comitato di quartiere e il dottor Pasqualino Perri, impegnato anche nell’organizzazione delle celebrazioni legate alla storica festa. Un incontro definito produttivo dai rappresentanti del comitato, che hanno espresso soddisfazione per la collaborazione avviata.

Il Comitato di quartiere ha infatti deciso di partecipare con un contributo alle spese organizzative, con l’obiettivo di fare in modo che i tre giorni di festa, in programma dall’1 al 3 maggio, possano coinvolgere non solo l’area tradizionalmente interessata dagli eventi, ma tutta la zona circostante.

L’intenzione è anche quella di riportare l’attenzione sulla Villa Nuova, considerata un patrimonio della città e uno spazio che può tornare ad essere luogo di aggregazione e partecipazione durante le principali manifestazioni cittadine.

La Festa del Crocefisso rappresenta ogni anno un momento molto sentito dalla comunità, capace di unire tradizione religiosa, eventi popolari e partecipazione dei quartieri, e l’estensione delle iniziative alla Villa Nuova va proprio nella direzione di rendere la festa sempre più partecipata e diffusa sul territorio.