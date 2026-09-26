Entra nel vivo l'atteso appuntamento con la cultura, i sapori e le radici del territorio: si alza il sipario sulla VIII Edizione della Festa del Pane a Rogliano, una tre giorni ricca di eventi che animerà la cittadina dal 25 al 27 settembre.

Un ricco calendario di appuntamenti — promosso dal Comune in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e numerose realtà associative locali — che unisce enogastronomia, musica popolare, laboratori creativi e momenti di riflessione culturale.

Il programma: tra saperi e sapori

Venerdì 25 settembre: L'inaugurazione si terrà alle ore 17:30 presso la Villa Comunale con il convegno "Il pane come patrimonio", seguito alle 19:30 dalle imperdibili degustazioni di pane artigianale locale accompagnate dai vini delle Cantine Colacino. La serata si accenderà poi in musica con il DJ set di Paolo Scebba e l'esibizione di Matteo Fiore.

Sabato 26 settembre: Spazio alla tradizione e alla socialità a partire dalle 10:30 in Via A. Guarasci con il taglio del nastro. La giornata proseguirà tra laboratori di panificazione e decoupage, musica itinerante con Francesco Mancuso e Giuseppe Garofalo, show cooking e momenti di approfondimento come il talk "Il futuro si coltiva qui".

Gran finale in Piazza Buffone alle 22:00 con l'atteso concerto dei Modena City Ramblers, preceduti dall'opening act dell'Angelic Perri Trio.

Domenica 27 settembre: L'ultima giornata offrirà un viaggio tra i sapori del mondo con "Il pane dei popoli", laboratori teatrali per bambini, la musica popolare calabrese dei Sentasè Trio, spettacoli di strada con l'Ottopiù Street Band e, a chiudere la keregada in Piazza Buffone alle 19:00, il concerto dei Carboidrati.

Una manifestazione che non celebra soltanto l'arte bianca e le eccellenze gastronomiche del territorio, ma si conferma un importante momento di aggregazione, valorizzazione delle identità locali e promozione culturale per tutta la comunità.