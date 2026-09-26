Pochi stravolgimenti in vista per il Cosenza che domani pomeriggio, alle 17.30, sarà di scena al “San Nicola” contro il Bari. Federico Coppitelli dovrebbe infatti ripartire dal 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime partite e, soprattutto, da buona parte dell’undici che sabato scorso ha pareggiato contro la Scafatese. I convocati diramati questa sera sono 24. Rispetto all’ultima gara tornano a disposizione Filippo Palazzino e Abdoulie Ndow, mentre manca come previsto Razvan Pascalau, impegnato con la Romania Under 21. Assente anche Mazzulla. Cambia inoltre il terzo portiere, con Rantuccio che prende il posto di De Sensi.

I 24 convocati di Coppitelli

Per la trasferta di Bari Coppitelli ha convocato 24 calciatori. Del gruppo fanno parte i portieri Iliev, Rantuccio e Rizzo; i difensori Barone, Clemente, Cogoni, Dalmazzi, Dametto e Giannini; i centrocampisti Contiero, Contiliano, D’Alena, Dzepar, McJannet, Ndow, Palmieri, Ragone e Quieto; gli attaccanti Achour, Almaviva, Energe, Palazzino, Petrovic e Pozzi.

Rizzo verso la conferma, Cogoni favorito dietro

Tra i pali sembra destinato ad esserci ancora Rizzo. L’ex Campobasso ha sfruttato bene la prima occasione concessagli contro la Scafatese, risultando decisivo in più di una circostanza e dando sicurezza al reparto. Una prestazione che potrebbe valergli la seconda maglia consecutiva da titolare davanti ad Iliev. Davanti a lui ci sarà necessariamente una novità. L’assenza di Pascalau libera un posto nella linea a tre e Cogoni appare il candidato principale per completare il reparto insieme a Dalmazzi e Dametto. Proprio le condizioni di quest’ultimo rappresentano però uno dei dubbi della vigilia. Coppitelli ha spiegato di voler valutare fino all’ultimo la situazione del difensore. Alla fine l’ex Torres stringerà i denti e ci sarà.

Clemente e Giannini sulle corsie

Sulle fasce difficile immaginare particolari cambiamenti. Clemente, autore del gol contro la Scafatese, dovrebbe essere confermato sulla destra, mentre Giannini agirà ancora a sinistra. In mezzo al campo il ballottaggio sembra invece più aperto. D’Alena e Palmieri potrebbero essere confermati dall’inizio, con Contiliano principale alternativa. Proprio quest’ultimo era entrato dopo l’intervallo nell’ultima partita e resta una soluzione concreta nel caso in cui Coppitelli decidesse di dare maggiore dinamismo alla mediana. Anche Dzepar rappresenta una possibilità, ma al momento la sensazione è che il tecnico possa privilegiare la continuità. Anche davanti dovrebbe prevalere la conferma delle ultime scelte. Energe e McJannet sembrano destinati ad agire ancora alle spalle di Petrovic, riproponendo quindi il terzetto utilizzato nelle ultime uscite. Il ritorno di Palazzino aumenta però le possibilità a disposizione di Coppitelli. L’esterno torna tra i convocati dopo l’infortunio e difficilmente verrà rischiato dal primo minuto, ma può rappresentare un’arma importante a gara in corso.