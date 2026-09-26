L’istituto cosentino ha partecipato alla manifestazione con uno spazio espositivo dedicato ai progetti realizzati dagli studenti. L’invito è arrivato dopo il premio nazionale ottenuto nel campo dell’innovazione digitale

Non semplici spettatori, ma protagonisti. L’ITI “A. Monaco” di Cosenza ha partecipato oggi, 25 settembre, alla Notte Europea dei Ricercatori organizzata nel campus dell’Università della Calabria, presentandosi con un proprio stand espositivo dedicato ai progetti sviluppati dagli studenti.

Una presenza che ha consentito ai ragazzi di portare direttamente all’interno della manifestazione idee, competenze e soluzioni nate nei laboratori scolastici, confrontandosi con il mondo universitario, con i centri di ricerca e con le realtà imprenditoriali presenti.

Uno stand conquistato dopo un premio nazionale

La partecipazione attiva dell’istituto arriva sulla scia dei risultati ottenuti recentemente nel settore dell’innovazione digitale.

Secondo quanto riferito dalla scuola, la possibilità di allestire uno spazio espositivo è legata anche al premio nazionale conquistato dagli studenti per un progetto dedicato alle nuove tecnologie, risultato che ha valorizzato capacità progettuale, competenze tecniche e attenzione ai temi dell’innovazione.

Lo stand dell’ITI Monaco è diventato così una vetrina per il lavoro svolto durante l’anno scolastico e per i percorsi formativi sviluppati all’interno dell’istituto.

Gli studenti al centro

Durante la giornata, visitatori, docenti universitari, ricercatori e curiosi hanno potuto conoscere da vicino le idee e le soluzioni realizzate dagli studenti.

Per i ragazzi è stata anche un’occasione di formazione sul campo: presentare i propri lavori a un pubblico esterno, rispondere alle domande, confrontarsi con esperti del settore e misurarsi con contesti diversi da quelli scolastici.

Un’esperienza che mette in relazione scuola, università e ricerca, trasformando l’attività laboratoriale in un momento concreto di divulgazione e confronto.

Scuola e innovazione

La presenza alla Notte Europea dei Ricercatori conferma l’attenzione dell’ITI “A. Monaco” verso i percorsi legati alla tecnologia e all’innovazione.

L’obiettivo, per l’istituto, è continuare a rafforzare il rapporto tra formazione tecnica, sperimentazione e territorio, offrendo agli studenti occasioni per confrontarsi con il mondo della ricerca e con le competenze richieste nei settori tecnologici più avanzati.