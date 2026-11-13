Il consigliere regionale interviene sulla sospensione prevista dal 13 dicembre per i lavori nella galleria Santomarco e sul successivo cambio di destinazione. Alla Giunta chiede date certe, collegamenti sostitutivi senza costi aggiuntivi e un treno per il Nord Est da affiancare a quello per Milano e Torino

Navette sostitutive gratuite tra Sibari e Paola, certezze sulla riapertura della galleria Santomarco e il mantenimento di un collegamento ferroviario con il Nord Est. Sono le richieste che il consigliere regionale e segretario questore Ferdinando Laghi rivolge alla Giunta calabrese, intervenendo sulla sospensione del Frecciarossa da Sibari e sulla prospettiva del cambio di destinazione da Bolzano a Milano e Torino.

Secondo quanto riferisce Laghi, dal 13 dicembre il servizio sarà sospeso per i lavori nella galleria Santomarco, con una ripresa attesa tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Il consigliere contesta sia l’incertezza sui tempi sia la prospettata rinuncia alla tratta verso Bolzano, che ricorda essere attiva dal 2019.

«Per un’area che sconta un ritardo infrastrutturale cronico, è l’ennesima penalizzazione che colpisce al cuore studenti, lavoratori, chi viaggia per motivi di salute e le migliaia di famiglie calabresi radicate nel Nord Est», dichiara.

Santomarco, la richiesta di navette gratuite tra Sibari e Paola

Laghi riconosce la necessità degli interventi sulla rete, ma chiede misure per limitare le conseguenze della sospensione, soprattutto durante le festività natalizie.

«Nessuno mette in discussione la necessità di ammodernare la rete – precisa – ma i disagi vanno governati, non scaricati sui cittadini».

La proposta è quella di attivare navette tra Sibari e Paola sincronizzate con le coincidenze ferroviarie e senza costi aggiuntivi per i passeggeri. Il consigliere sollecita inoltre un cronoprogramma univoco sulla conclusione dei lavori.

«È inaccettabile l’incertezza sulle date: tra RFI, Trenitalia e Regione ballano giorni preziosi, dal 28 gennaio al 1° febbraio. Chi vive e lavora qui ha diritto a un cronoprogramma trasparente».

Il collegamento con Bolzano e la nuova destinazione Milano-Torino

Per Laghi, il problema non si esaurisce nella sospensione temporanea. Il consigliere considera politica la scelta delle destinazioni di un servizio che, sottolinea, è finanziato dalla Regione.

Rivolgendosi direttamente all’assessore Gianluca Gallo, chiede di rivedere la rinuncia al collegamento con Bolzano. Nella sua valutazione, l’annunciato Sibari-Milano-Torino rappresenterebbe una modifica del servizio esistente, senza un aumento dei convogli.

A sostegno della richiesta richiama oltre 1.300 firme raccolte e la mobilitazione di comitati, sindacati e associazioni.

«Non si può vestire un territorio spogliandone un altro: al treno per il Nord Ovest del Paese, va affiancato al più presto un convoglio per il Nord Est».

Sibari come nodo ferroviario per la costa ionica

Il consigliere lega il potenziamento dell’alta velocità anche alle prospettive della linea ionica, interessata dai lavori di elettrificazione.

Laghi indica un bacino di 300 mila residenti nella Sibaritide, che raggiungerebbe 750 mila abitanti includendo il Crotonese e il Metapontino. Dati che attribuisce agli studi di RFI per la nuova bretella ferroviaria.

In questa prospettiva, sostiene, Sibari potrebbe assumere il ruolo di nodo ferroviario strategico per un territorio più ampio ed essere servita da più collegamenti ad alta velocità.

Le richieste per l’accordo 2027 con Trenitalia

La richiesta conclusiva riguarda gli impegni da inserire nel prossimo accordo tra Regione e Trenitalia: ripristino del Frecciarossa da Sibari subito dopo i lavori nella Santomarco e potenziamento stabile delle tratte.

«Chiedo dunque alla Giunta di mettere nero su bianco, già nell’accordo 2027 con Trenitalia, il ritorno immediato del Frecciarossa a Sibari al termine dei lavori nella Santomarco e il potenziamento stabile delle tratte», afferma Laghi.

«I cittadini dello Ionio hanno gli stessi diritti di chi vive sul Tirreno o nei grandi centri urbani: non chiedono privilegi, ma pari dignità».