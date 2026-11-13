Due uomini sono indagati per tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate. Secondo l’accusa, avrebbero preteso dall’imprenditore una somma superiore al credito vantato. Nell’aggressione del 22 settembre sarebbe rimasto ferito anche il figlio minorenne

Un imprenditore casertano avrebbe subito minacce di morte, appostamenti sotto casa e un’aggressione davanti al figlio minorenne, rimasto a sua volta ferito. È la vicenda al centro dell’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha portato all’esecuzione di due misure cautelari nei confronti di altrettanti uomini, indagati in concorso per tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate.

Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto per un 59enne di Nola il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con controllo mediante braccialetto elettronico, e per un 56enne originario di Portici gli arresti domiciliari. A eseguire l’ordinanza è stata la Polizia di Stato di Caserta.

La denuncia e le richieste di denaro

Gli accertamenti, condotti dalla Squadra Mobile di Caserta, sono cominciati nel mese di settembre dopo la denuncia-querela presentata dall’imprenditore.

L’uomo ha ricostruito i precedenti rapporti lavorativi con uno dei due indagati, riferendo di aver subito pressioni da parte sua e del secondo uomo. Secondo quanto riportato dalla Procura, l’obiettivo sarebbe stato costringerlo a versare una somma decisamente superiore al credito vantato nei suoi confronti.

Le pressioni si sarebbero tradotte in reiterate minacce di morte e appostamenti all’esterno della sua abitazione, fino all’episodio di violenza del 22 settembre.

L’aggressione davanti al figlio minorenne

Quel giorno, secondo la ricostruzione investigativa, l’imprenditore sarebbe stato raggiunto e aggredito da uno dei due indagati alla presenza del figlio minorenne. Anche il ragazzo avrebbe riportato lesioni.

Il comunicato della Procura non specifica la gravità delle ferite né indica quale dei due uomini sia ritenuto l’autore materiale dell’aggressione.

Per ricostruire i fatti, gli investigatori hanno acquisito immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e ascoltato diverse persone informate sui fatti, su delega del pubblico ministero. Gli elementi raccolti hanno sostenuto la richiesta di applicazione delle misure cautelari, successivamente accolta dal gip.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari

La Procura di Santa Maria Capua Vetere precisa che l’inchiesta si trova ancora nella fase iniziale delle indagini preliminari. I provvedimenti cautelari non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità.

Entrambi gli indagati sono da considerare innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna. Le accuse saranno sottoposte alle successive verifiche processuali.