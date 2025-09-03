Ecco la lista dei 10 migliori gelatieri calabresi che accedono alla seconda Semifinale Italiana di Gelato Festival World Masters, il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group.

Il 27 e 28 ottobre nel campus della Carpigiani Gelato University a Bologna si terrà infatti l’evento di selezione a cui parteciperanno i 75 artigiani che hanno superato due anni di selezioni ed eventi che hanno coinvolto oltre 500 partecipanti.

I 10 gelatieri calabresi che hanno diritto alla semifinale sono (in ordine alfabetico):

CATANZARO

Gianfranco Callipo del Bar Centrale a Catanzaro con il gusto “Finocchietto Selvatico”;

Descrizione: gelato al finocchietto selvatico, variegato con salsa di liquirizia caramellata, finocchietto selvatico e praline di cioccolato fondente con all’interno una lacrima di liquore alla liquirizia.

Ivan Procopio della Gelateria Amedeo a Catanzaro con il gusto “Bahamas”;

Descrizione: sorbetto al mango Alphonso con cocco ed una nota di vodka.

COSENZA

Alex Capani della Gelateria Capani a Rossano Stazione (CS) con il gusto “Fichi a Crocetta, Noci e Cioccolato Fondente”;

Descrizione: gelato ai fichi a crocetta con noci e scaglie di cioccolato fondente.

Lorenzo Cofone della Gelateria Re Italo a Rossano (CS) con il gusto “Delizia di Sibari”;

Descrizione: gelato alla liquirizia variegato con il succo e la polpa di clementine e il frutto intero caramellato, arricchito da una granella di cioccolato fondente.

Assunta Vuono della gelateria Caffè Boutique a Corigliano (CS) con il gusto “Regolizia d’Arancia”;

Descrizione: gelato alla radice di liquirizia in infusione con una salsa d’arancia amara e miele d’agrumi.

POTENZA

Pietro Anania di Nives Bar Gelateria di Nemoli (PZ) con il gusto “Nives elixir del Monte Sirino”;

Descrizione: gelato al fiordilatte variegato all’amaro Nives, elixir di erbe spontanee che crescono sul Monte Sirino.

Nicola Guida del Bar Italia di S. Arcangelo (PZ) con il gusto “La Dolce Vita”;

Descrizione: gelato a base di ricotta di pecora della Valle dell'Andro con peperoni cruschi IGP di Senise e pesto di pistacchio salato di Stigliano.

REGGIO CALABRIA

Carmelo Costantino di Costantino Gelateria e Pasticceria a Palmi (RC) con il gusto “Vinotto”:

Descrizione: sorbetto al vino rosato con infusione di bergamotto e sciroppo di petali di rosa.

Carmelo Lopez della gelateria Palma d’Oro a Bagnara Calabra (RC) con il gusto “Gelato al Pane di Pellegrina”;

Descrizione: gelato al pane di Pellegrina con miele di castagno della Costa Viola e crumble croccante.

Fabio Taverna della pasticceria Le Chicche di Francesco Taverna a Taurianova (RC) con il gusto “Mustacciolo”;

Descrizione: gelato al mustacciolo, biscotto della tradizione taurianovese con cioccolato bianco, miele e mandorle tostate.

I 75 gelatieri in gara a Bologna hanno superato le selezioni locali svoltesi nel 2023, 2024 e 2025 e concorrono a far parte della rosa di 8 vincitori che accederanno alla Finale Italiana di Gelato

Festival World Masters in programma nel 2026 a Sigep 2026, la Fiera Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Pizzeria e Panificazione che si svolge a Rimini.

Le regioni con più gelatieri in lizza al momento sono la Campania (15) e la Sicilia (13), seguono Calabria (10), Emilia-Romagna (7), Lazio (6), Sardegna (6), Piemonte (5), Lombardia (3), Liguria (2), Valle D’Aosta (2), Veneto (2), Puglia (1), Toscana (1), Trentino Alto Adige (1) e Umbria (1).