Rappresentata dal presidente Giuseppe Celestino, è stata presente in centro città con stand, brochure e consigli ai cittadini

La Giornata Mondiale della Fisioterapia 2025 è stata dedicata, quest’anno, al tema dell’ “Invecchiamento sano, prevenzione della fragilità e delle cadute”. L'Ofi di Cosenza, rappresentata dal presidente Giuseppe Celestino ed insieme a tutto il direttivo, è stata più che mai attiva su due fronti ed in due distinti luoghi. Prima a Reggio Calabria, sul lungomare, in occasione del Mediterranean Wellness, insieme all’Ofi della città dello Stretto. E poi a Cosenza, su Corso Mazzini.

«In entrambe le giornate abbiamo allestito uno stand, distribuendo brochure informative, parlando con i cittadini e dando consigli e suggerimenti su come adottare e mantenere uno stile di vita sano» fa sapere il presidente Celestino.

«Il fisioterapista attraverso prevenzione, esercizio e cura, aiuta le persone anziane a vivere più a lungo, in salute e con autonomia» il leitmotiv dell'Ofi. Riprendendo, tra l'altro, gli obiettivi principali della Giornata Mondiale. Quali? Promuovere la prevenzione: i fisioterapisti hanno un ruolo chiave nel ridurre i fattori di rischio di fragilità e cadute, attraverso programmi personalizzati. Sostenere l’autonomia: favorire la capacità degli anziani di mantenere indipendenza e qualità della vita.

Educare la popolazione: sensibilizzare famiglie, caregiver e istituzioni sull’importanza di un approccio multidisciplinare alla salute dell’anziano. Valorizzare la fisioterapia: far comprendere come il fisioterapista non intervenga solo dopo un trauma, ma sia fondamentale nella prevenzione primaria e secondaria. Celestino ed il direttivo Ofi di Cosenza hanno espresso piena soddisfazione per la qualificata partecipazione e l'interesse dei cittadini dimostrata nei due appuntamenti.