Il Rotary Club di Rende, con il presidente Sergio Mazzuca, promuove il Galà estivo di beneficenza che si terrà sabato 23 agosto alle 22:00 nella cornice del lounge bar Sentimento di Belvedere Marittimo.

L'evento è nato da un'iniziativa del Rotary club Rende a cui hanno aderito i Rotary club di Cosenza, Riviera dei Cedri, Cosenza Nord, Presila Cosenza Est, Montalto Uffugo Valle del Crati, Mendicino Serre Cosentine, E-Club of Calabria International, Cosenza Sette Colli e Belvedere Alto Tirreno Cosentino.

Un evento speciale pensato per unire persone, territori e cuori in un’unica grande causa: fare del bene, concretamente. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Rotary foundation e a progetti solidali sul territorio urbano, con l’obiettivo di generare un impatto reale nella vita di chi ha più bisogno.

Durante il Galà, i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a una lotteria solidale, con in palio un prezioso anello Damiani del valore di tremila euro, offerto dalla gioielleria Scintille. La serata sarà accompagnata dai vini delle Cantine Ippolito di Cirò, partner dell’iniziativa.

I biglietti sono disponibili e possono essere acquistati direttamente presso il Lounge Bar Sentimento. Partecipare significa sostenere attivamente progetti concreti e condividere l’impegno del Rotary per un mondo più giusto, solidale e inclusivo.