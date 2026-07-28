C’è un dato che racconta meglio di qualunque slogan la crescita di LaC Network. Non arriva da una ricerca commissionata dal gruppo, né da una rilevazione interna, ma dalla classifica Comscore pubblicata da Prima Comunicazione, uno dei principali punti di riferimento dell’editoria italiana. Il verdetto è netto: il network continua a crescere, registra un incremento del 18% rispetto al mese precedente e consolida il proprio ruolo tra i grandi protagonisti dell’informazione digitale nazionale. Un risultato che assume un valore ancora maggiore se si osservano i nomi con cui oggi LaC condivide la classifica.

Davanti al network editoriale calabrese non ci sono più soltanto le storiche corazzate dell’informazione generalista. Alle sue spalle, invece, restano marchi storici e testate di assoluto prestigio come AGI, Grazia.it, TV Sorrisi e Canzoni, Esquire, Libero, Il Tempo, L’Eco di Bergamo, Il Secolo XIX, Avvenire, Best Movie e numerose altre realtà editoriali che da anni rappresentano punti di riferimento del panorama nazionale. Un sorpasso che certifica la trasformazione di LaC da editore regionale a protagonista stabile dell’informazione italiana.

LaC Network cresce del 18%

Nell’analisi dedicata ai dati Comscore di giugno, Prima Comunicazione inserisce LaC Network tra le realtà che hanno registrato le migliori performance del mese. La testata specializzata evidenzia infatti una crescita del +18%, uno degli incrementi più consistenti dell’intera graduatoria, confermando la capacità del gruppo di aumentare costantemente la propria audience mentre il mercato dell’informazione digitale continua a vivere una fase di forte competizione.

Prima Comunicazione scrive: “Da segnalare le performance mensili di Il Post (+49% e 5,4 milioni di visitatori raggiunti con i siti), LaC Network (+18% grazie alla spinta dei social che registrano +34%) e LiberoQuotidiano (+17% su sito)”.

Il dato assume ancora più peso perché arriva da Comscore, il sistema di rilevazione internazionale utilizzato dall’industria dei media per misurare l’audience digitale. Per editori, investitori pubblicitari e operatori del settore rappresenta uno degli strumenti più autorevoli per valutare la forza reale di un marchio editoriale sul web.

Un network nazionale costruito su più testate

Dietro quei numeri non c’è una sola testata. C’è un sistema editoriale che negli ultimi anni ha accelerato con decisione il proprio percorso di crescita. Accanto a LaCNews24, storico punto di riferimento dell’informazione del gruppo e alle storiche testate calabresi Il Vibonese, il Reggino, Cosenza Channel, oggi operano infatti anche LaCapitaleNews, dedicata all’attualità politica e nazionale, e LaCityMag, il magazine che racconta costume, spettacolo, cronaca e grandi eventi delle città italiane.

Tre identità diverse, un’unica strategia editoriale. Informazione in tempo reale, approfondimenti, inchieste, video, social network e una presenza digitale sempre più capillare hanno permesso al network di conquistare pubblico ben oltre i confini della Calabria, trasformando un progetto nato sul territorio in una realtà capace di competere ogni giorno con alcuni dei nomi più importanti dell’editoria italiana.

Una crescita che parte da lontano

Il risultato di giugno non rappresenta un exploit isolato. Negli ultimi mesi LaC Network ha scalato progressivamente la classifica Comscore, migliorando costantemente le proprie performance e consolidando la presenza tra i principali operatori nazionali dell’informazione digitale. La crescita certificata da Prima Comunicazione conferma un percorso costruito con investimenti, nuove testate, innovazione tecnologica e una strategia editoriale sempre più orientata al pubblico nazionale.

In un mercato dominato da gruppi editoriali storici e grandi conglomerati mediatici, riuscire a crescere del 18% in un solo mese significa aumentare la propria capacità competitiva proprio mentre molti operatori registrano andamenti più contenuti o faticano a mantenere le posizioni acquisite.

La sfida ora è consolidare il risultato

Entrare stabilmente tra i grandi dell’informazione italiana rappresenta un traguardo importante. Restarci sarà la sfida dei prossimi mesi. La crescita certificata da Comscore e raccontata da Prima Comunicazione dimostra però che il percorso intrapreso da LaC Network non nasce dal caso, ma da un progetto editoriale che continua ad allargare il proprio pubblico e ad aumentare il peso del gruppo nel panorama nazionale.

Con LaC News24, LaCapitaleNews e LaCityMag, il network guarda ormai a un mercato che supera da tempo i confini regionali.

E i numeri, questa volta, raccontano una storia che vale più di qualsiasi dichiarazione: LaC non rincorre più i grandi editori italiani. Oggi corre insieme a loro.