Ci sono partenze che non fanno rumore, ma che lasciano un’eco profonda nel vissuto di una comunità. Lunedì scorso, il carabiniere Paolo Caruso ha lasciato la Stazione di Terranova/San Costantino per trasferirsi alla Compagnia di Sapri. Se n’è andato in punta di piedi, senza proclami e fanfare, con quella discrezione istituzionale che ne ha contraddistinto il percorso, ma che oggi merita di essere raccontato. Perché sedici anni trascorsi in un piccolo centro di provincia, dal 1° ottobre 2010 al 21 giugno 2026, non sono semplicemente un dato matricolare. Sono una vita intera spesa al servizio della gente. Arrivato in Calabria ancora giovane, ma con un bagaglio solido maturato nell’Esercito tra Verona, Roma e Pordenone, Caruso ha incarnato quel modello di servitore dello Stato capace di coniugare il rigore del dovere a una profonda, autentica umanità. Il suo trasferimento in Campania rappresenta un meritato avanzamento di carriera e il coronamento di un desiderio intimo, il ricongiungimento con la propria famiglia. Un traguardo sacrosanto, che tuttavia priva il territorio di un punto di riferimento.

La vicenda umana e professionale di Caruso offre lo spunto per una riflessione più ampia sul significato profondo che una Stazione dei Carabinieri riveste nelle realtà di provincia. In territori come il nostro, la divisa non è un simbolo distante, né lo Stato un'entità astratta confinata nei palazzi del potere. Lo Stato, qui, ha il volto dei suoi uomini. Il presidio di legalità garantito dall'Arma non si misura soltanto attraverso il numero dei controlli o il rigido adempimento delle procedure, ma si alimenta quotidianamente attraverso la capacità di ascolto, l'interazione costante con i cittadini e la sensibilità nel comprendere le dinamiche umane prima ancora di quelle giuridiche. Onorare la divisa, in una piccola comunità dove tutti si conoscono, significa saper stare in mezzo alla gente senza mai smarrire il proprio ruolo, diventando confessori, mediatori, custodi della quiete pubblica. Significa offrire quel senso di sicurezza tangibile che solo uno sguardo vigile, discreto e capace di chiamarti per nome sa trasmettere.

Il trasferimento di Paolo Caruso è la testimonianza più chiara della qualità del lavoro svolto. La gratitudine che la comunità oggi gli tributa è sentita, sincera, e si estende inevitabilmente a tutti i militari dell’Arma che continuano a operare sul territorio e a coloro che si sono avvicendati negli anni in questa Stazione, baluardo insostituibile di coesione sociale e legalità. Al professionista che avanza nella carriera e all'uomo che si riavvicina agli affetti familiari sicuramente giungeranno i migliori auguri della cittadina, nessuno escluso, per il nuovo capitolo presso la Compagnia di Sapri. A Terranova resta la consapevolezza di aver salutato non solo un eccellente tutore dell'ordine, ma una persona cara che ha saputo rendere onore, ogni giorno, alle istituzioni che rappresenta.