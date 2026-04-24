Lo staff del Clementina Festival si è presentato a Macfrut 2026, la fiera internazionale dell'ortofrutta in scena alla Fiera di Rimini dal 21 al 23 aprile, con uno spazio espositivo dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio di Corigliano-Rossano. L'appuntamento è stato al Padiglione D5, Stand 37, dove operatori, buyer e appassionati hanno potuto scoprire una selezione di prodotti d'eccellenza che ruotano attorno alla regina indiscussa del territorio jonico-cosentino: la Clementina di Calabria IGP.

La partecipazione a Macfrut ha rappresentato un momento strategico di promozione, in attesa della nuova edizione del Clementina Festival 2026, che si conferma sempre più come vetrina internazionale per le produzioni tipiche calabresi. Allo stand, oltre al frutto fresco, è stata proposta una filiera completa del trasformato: liquori a base di clementina e di liquirizia, succhi di clementina, marmellate di clementina e il prezioso panettone artigianale all'impasto di clementina e liquirizia, un abbinamento che racconta perfettamente l'identità gustativa del territorio.

Non è mancato un focus dedicato all'olio extravergine d'oliva cultivar La Dolce di Rossano, varietà autoctona di straordinaria qualità organolettica, e alla liquirizia DOP calabrese - prodotto unico nel panorama europeo, noto per le sue proprietà benefiche e per la caratteristica di non influire sulla pressione arteriosa, rendendolo adatto a un consumo più ampio rispetto ad altre varietà. La liquirizia e l'olio fanno da cornice ideale a un racconto territoriale che vede nella Clementina di Calabria IGP il suo fil rouge.

"Portare le nostre eccellenze a Macfrut ha significato affermare con forza che Corigliano-Rossano è un distretto agroalimentare di rilevanza nazionale. La Clementina di Calabria IGP, la liquirizia DOP, il nostro olio, sono prodotti che parlano di un territorio vivo, capace di innovare senza tradire le proprie radici", spiega Flavio Stasi, sindaco della Città di Corigliano.

"Macfrut è una delle fiere più importanti per l'ortofrutta internazionale e la nostra presenza lì è stato un segnale preciso: vogliamo che la Clementina di Calabria Indicazione Geografica Protetta IGP sia riconosciuta in tutta Europa come il prodotto simbolo di questa terra. Con il Clementina Festival 2026 continueremo su questa strada, costruendo ponti tra i produttori, i trasformatori e i mercati", ha detto Francesco Madeo, assessore all’agricoltura e all’ambiente del Comune calabrese, presente a Rimini in occasione della fiera.

Mercoledì 22 aprile si è tenuto allo stand Calabria il convegno “Eccellenze agroalimentari: la Clementina di Calabria Indicazione Geografica Protetta IGP ambasciatrice del Territorio” presente, con i rappresentanti del Comune di Corigliano-Rossano, l'assessore regionale all'agricoltura delle Regione Calabria Gianluca Gallo, la presidente del Consorzio IGP Clementina di Calabria Maria Salimbeni, il presidente della cooperativa OP Agricor Natalino Gallo e il direttore del Consorzio IGP Clementina di Calabria Giovanni Mastrangelo.