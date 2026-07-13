Il 17 luglio laboratori, incontri e dibattiti sul rapporto tra persone, relazioni e nuove tecnologie. In serata la consegna del Premio giornalistico "Augusto Lauro"

Per la prima volta Praia a Mare ospiterà la Festa di Avvenire, l'iniziativa promossa dal quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana per favorire il dialogo tra il giornale e le comunità locali. L'appuntamento è in programma venerdì 17 luglio e sarà dedicato al tema "Abitare il futuro. Persone, relazioni e intelligenza artificiale".

L'evento è organizzato da Avvenire in collaborazione con la Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, il Santuario della Madonna della Grotta e con il patrocinio del Comune di Praia a Mare. Al centro della giornata ci sarà una riflessione sul ruolo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella costruzione della società del futuro, con particolare attenzione alla tutela delle relazioni umane, della partecipazione e del bene comune, in un percorso ispirato all'enciclica di Papa Leone XIV dedicata anche all'ecosistema digitale.

La manifestazione prenderà il via alle 9 nella Parrocchia Santa Maria della Grotta con "Abitare il futuro. Connett-IA-moci", laboratorio educativo rivolto ai bambini e realizzato da Popotus, il giornale dei più piccoli di Avvenire, insieme all'Associazione Gianfrancesco Serio e alla Cooperativa sociale Il Raggio Verde. Attraverso giochi e attività i partecipanti saranno accompagnati a sviluppare un approccio consapevole alle tecnologie digitali.

Alle 18.30, al Palazzo delle Esposizioni, spazio ai giovani con "Abitare il futuro. Generazioni in dialogo", incontro promosso dalla Pastorale Giovanile e dall'Azione Cattolica Diocesana e curato dal giornalista di Avvenire Alessandro Saccomandi, dedicato alle sfide che le nuove generazioni affrontano nell'era dell'intelligenza artificiale.

Il momento conclusivo della giornata è in programma alle 21.30 in Piazza della Resistenza con il convegno "Abitare il futuro. Responsabilità e bene comune nell'era del digitale". Dopo i saluti del rettore del Santuario della Madonna della Grotta, don Paolo Raimondi, e del sindaco Antonino De Lorenzo, introdurrà il dibattito il vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, monsignor Stefano Rega.

Al confronto parteciperanno Andrea Lavazza, editorialista di Avvenire, docente di Filosofia morale e coordinatore dell'Osservatorio per l'etica delle nuove tecnologie dell'Università Pegaso, il giornalista Alessandro Saccomandi e il direttore di Avvenire di Calabria, Davide Imeneo. A moderare sarà Umberto Tarsitano, direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni sociali della Diocesi.

Nel corso della serata sarà inoltre consegnato il Premio giornalistico "Augusto Lauro", istituito per ricordare il vescovo che negli anni Settanta promosse la pastorale delle comunicazioni sociali e sostenne la diffusione di Avvenire, riconoscendone il ruolo di spazio di confronto tra fede, cultura e società.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è libera e gratuita.