Dal Conservatorio di Cosenza alla Berklee College of Music di Boston. A soli quindici anni, Lorenzo Labate aggiunge un nuovo traguardo a un percorso musicale già ricco di riconoscimenti, conquistando una borsa di studio per frequentare il programma estivo di cinque settimane della più prestigiosa scuola di musica contemporanea al mondo.

Il giovane musicista cosentino è stato premiato domenica 12 luglio a Perugia, durante la giornata conclusiva delle Berklee at Umbria Jazz Clinics, il corso internazionale organizzato nell'ambito di Umbria Jazz che quest'anno ha riunito circa 250 giovani musicisti provenienti da diversi Paesi. Lorenzo è stato l'unico calabrese a ricevere la borsa di studio nella categoria pianoforte.

L'esperienza gli permetterà di studiare negli Stati Uniti a contatto con docenti, studenti e professionisti della Berklee College of Music, un punto di riferimento mondiale per la formazione di musicisti, compositori e produttori.

La giornata per il quindicenne si è conclusa con un secondo importante riconoscimento. Durante la cerimonia finale gli è stata infatti assegnata anche una borsa di studio UniCredit, sponsor principale della manifestazione, destinata soltanto a tre partecipanti delle Jazz Clinics distintisi per talento e qualità artistiche.

Lorenzo frequenta il Conservatorio di Cosenza e porta avanti un percorso di formazione che unisce lo studio del pianoforte a quello del basso elettrico. È un polistrumentista: suona anche chitarra e batteria, muovendosi tra repertorio classico e linguaggi contemporanei con una particolare predilezione per il jazz.

Il suo nome era già emerso nel panorama musicale europeo nel 2024, quando conquistò il primo posto nella categoria Bassisti Junior al Tour Music Fest – The European Music Contest, ottenendo il titolo di Miglior bassista europeo junior 2024 al termine delle finali disputate nella Repubblica di San Marino.

A meno di due anni da quel successo, Lorenzo Labate si afferma ora anche come pianista, conquistando l'accesso a uno dei percorsi formativi più selettivi e prestigiosi del panorama musicale internazionale. Un risultato che testimonia il valore di un percorso costruito con studio, versatilità e costanza, e che porterà il giovane musicista cosentino a vivere un'importante esperienza formativa oltreoceano.