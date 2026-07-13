Nicola Caruso ha annunciato la propria candidatura alla presidenza provinciale di Fratelli d'Italia di Cosenza in vista del congresso che si terrà sabato 18 luglio, alle ore 11, all'Hotel San Francesco di Rende.

«Ho presentato la mia candidatura alla Presidenza Provinciale di Fratelli d'Italia Cosenza. Questa candidatura nasce dal supporto di tanti dirigenti, amministratori e militanti ed è il frutto di un percorso iniziato molti anni fa, fatto di militanza, impegno quotidiano e di un legame profondo con il territorio» dichiara Caruso.

L'esponente del partito sottolinea il percorso politico maturato all'interno di Fratelli d'Italia e il rapporto costruito con la classe dirigente e la base militante.

«Fratelli d'Italia è la casa politica in cui milito, condividendo idee, battaglie e valori con persone che, nel tempo, sono diventate una famiglia. In questi anni abbiamo affrontato sfide importanti, costruendo un partito sempre più forte, credibile e radicato».

Caruso spiega quindi le motivazioni della candidatura, indicando come obiettivo il consolidamento della presenza del partito sul territorio provinciale.

«Oggi metto questa esperienza al servizio della nostra comunità politica, con l'obiettivo di costruire insieme il futuro di Fratelli d'Italia nella provincia di Cosenza».

L'elezione del presidente provinciale e del nuovo coordinamento è in programma sabato 18 luglio, quando saranno i tesserati del partito a scegliere i nuovi organismi dirigenti provinciali.