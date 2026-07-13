È la professoressa Daniela Fanello la nuova presidente del Rotary Club Presila Cosenza Est. Il passaggio delle consegne ha segnato l'avvio del sedicesimo anno sociale del sodalizio, nel corso di una cerimonia ospitata nella cornice del Royal Garden alla presenza di autorità, soci e ospiti, conclusa dall'intervento del governatore del Distretto Rotary Calabria 2102, Dino De Marco.

Laureata in Matematica all'Università della Calabria e docente di ruolo, Daniela Fanello vanta un'esperienza consolidata nell'ambito del disagio giovanile e dei disturbi specifici dell'apprendimento. Nel suo percorso professionale ha operato come tutor per l'orientamento, le aree di rischio e il contrasto alla dispersione scolastica, partecipando inoltre a numerosi progetti Erasmus e conseguendo la certificazione di primo livello della Cisco Networking Academy.

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente uscente, Ignazio Cuconato, che ha ripercorso le principali attività realizzate durante il proprio mandato, ringraziando i collaboratori per il lavoro svolto.

Nel suo intervento, la neopresidente ha illustrato le linee programmatiche del nuovo anno sociale, indicando solidarietà, amicizia, impegno civile, relazioni umane e sviluppo economico e culturale del territorio come pilastri dell'azione del club.

«Il mio impegno – ha dichiarato Daniela Fanello – ruoterà in particolare intorno a tre parole chiave: inclusione, innovazione e impatto. Daremo spazio a nuove idee e a ogni progetto capace di lasciare un segno tangibile nella nostra comunità».

Fanello ha inoltre sottolineato la volontà di promuovere iniziative dedicate alla sostenibilità, alla cultura, alla salute, alla formazione e allo sviluppo del territorio, attraverso una collaborazione con istituzioni, scuole, imprese e associazioni.

A chiudere la serata è stato il governatore del Distretto Rotary Calabria 2102, Dino De Marco, che ha richiamato il ruolo del Rotary nel sostenere lo sviluppo delle comunità locali, ponendo particolare attenzione alle nuove generazioni, alla formazione e alle tecnologie digitali come strumenti di crescita e partecipazione.