Il presidente Domenico Lione esprime vicinanza a Giannino Presta e annuncia la richiesta di un incontro urgente con il sindaco

Tutti gli articoli di Economia e Lavoro

Un’automobile è stata distrutta durante la notte in via Papa Giovanni Paolo II, a Cassano all’Ionio. Il veicolo appartiene a Giannino Presta, giovane commerciante e titolare della gioielleria Aurum.

Secondo quanto riferito da Confcommercio, un’esplosione e il successivo incendio si sarebbero verificati all’alba. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cassano all’Ionio, guidata dal capitano Chiara Baione, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari.

La solidarietà di Confcommercio

Il presidente territoriale Domenico Lione ha espresso vicinanza al commerciante a nome dell’associazione.

«Esprimo la più totale e sentita solidarietà, a nome mio e di tutta Confcommercio Cassano all’Ionio, al giovane commerciante Giannino Presta, colpito questa notte da un gravissimo e inquietante atto criminoso», afferma Lione.

Il presidente auspica che le indagini possano chiarire quanto accaduto e consentire l’individuazione di eventuali responsabilità.

«Colpito il tessuto economico del territorio»

Confcommercio ritiene che l’episodio non riguardi soltanto il singolo operatore economico, ma produca conseguenze sulla percezione di sicurezza della comunità e delle attività produttive locali.

«Non possiamo assistere inermi a episodi che colpiscono un tessuto economico già fragile, vulnerabile e in totale crisi», sostiene Lione, richiamando le preoccupazioni degli imprenditori che operano sul territorio.

Richiesto un incontro urgente al sindaco

L’associazione annuncia che chiederà nei prossimi giorni un incontro urgente al sindaco di Cassano all’Ionio. L’obiettivo dichiarato è avviare un confronto operativo sulle misure di prevenzione e controllo.

«Vogliamo portare sul tavolo dell’Amministrazione la voce e le paure reali di chi alza la serranda ogni giorno», spiega il presidente.

Confcommercio chiederà di valutare possibili iniziative a tutela degli esercenti e di verificare le misure di sicurezza attualmente attive nel territorio comunale.

«Pronti a sostenere gli operatori economici»

«Confcommercio Cassano all’Ionio non farà un passo indietro», conclude Lione, rinnovando la vicinanza dell’associazione a Giannino Presta e agli operatori economici che continuano a svolgere la propria attività in città.