Termina 0-0 a Crotone la gara tra Cosenza e Cavese. Un punto che muove finalmente la classifica dei rossoblù. Partita brutta e con poche emozioni.

DIFESA

ILIEV: VOTO 6,5

Chiamato in causa nel finale: buona parata su Fusco ed uscita provvidenziale su Fella. Prima e dopo è ordinaria amministrazione. Finalmente una giornata positiva per lui che anche psicologicamente la meritava.

PASCALAU: VOTO 6,5

Forma una buona catena con Clemente. Dal suo lato la Cavese non trova mai spazi.

DAMETTO: VOTO 6

Guida la difesa con esperienza in un pomeriggio di poco lavoro. Nel finale però concede qualcosa agli attaccanti ospiti.

DALMAZZI: VOTO 6

Meglio con Alberti, con il quale combatte a livello fisico. Con la mobilità di Fusco, nella seconda metà della ripresa, soffre un po’ di più in velocità.

CENTROCAMPO

CLEMENTE: VOTO 6,5

E’ il migliore del Cosenza. Sempre al posto giusto in fase difensiva. Salvataggio provvidenziale su Cionek a 5 minuti dalla fine. Spinge quando può.

D’ALENA: VOTO 6

Parte bene e gioca molti palloni. Poi via via la sua azione va scemando e nella ripresa cala anche a livello fisico.

CONTILIANO: VOTO 6

Svolge il suo compito senza strafare ma badando per prima cosa alla semplicità.

BARONE: VOTO 5,5

Inizia la partita con buona personalità. Poi il giallo lo condiziona un po’ e limita il suo raggio d’azione.



ATTACCO



QUIETO: VOTO 5

Non coglie la chance che gli concede Coppitelli. Un tempo nel quale è fumoso e fa sempre un tocco in più.

MCJANNET: VOTO 5

Periodo di calo. Ha sul piede la migliore chance del Cosenza nel primo tempo ma non trova la porta in diagonale dall’altezza dell’area piccola. Non migliora di molto il suo rendimento nella ripresa.

PETROVIC: VOTO 5

Non è molto servito e, nonostante l’impegno, risulta davvero poco efficace anche oggi.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 6

Non era difficile fare meglio di Catania. Passa a 3 dietro registrando così il reparto. Provare anche a segnare sarebbe stato interessante. Ma oggi era importante iniziare a muovere la classifica e stoppare la serie consecutiva di sconfitte. Nulla di trascendentale ma un primo passo è stato fatto.

SUBENTRATI

ENERGE: VOTO 6

Entra in campo molto pimpante. Si rende anche pericoloso impegnando Boffelli con un sinistro a giro. Peccato non sia costante nelle giocate.

PALMIERI: VOTO 6

Mette ordine in mezzo al campo. Gioca tanti palloni e lo fa sempre in maniera precisa.

ACHOUR: VOTO 6

Tanti scatti per provare a smuovere la difesa cavese. Non ha chance per fare gol ma dà un senso di pericolosità maggiore di Petrovic.

ALMAVIVA: SV

La sua partita dura pochissimo. Esce dopo essere entrato al 73’. Problema fisico?

DZEPAR: SV