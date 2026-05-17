La memoria musicale della Calabria torna protagonista a Lattarico con un progetto dedicato allo strumento che più di altri racconta feste, balli popolari, radici familiari e tradizione orale. Parte il 22 maggio “Maestri e Melodie – Viaggio nell’universo dell’organetto”, iniziativa promossa dal Comune di Lattarico per valorizzare la storia dell’organetto e tramandarla alle nuove generazioni attraverso laboratori, incontri e spettacoli.

Il progetto nasce con un obiettivo preciso: avvicinare bambini, giovani e appassionati alla fisarmonica diatonica, strumento profondamente legato alla cultura popolare calabrese e alla storia stessa del paese. Lattarico, infatti, custodisce una tradizione importante che affonda le radici negli anni Quaranta con Agostino Giuseppe Scavello, e prima ancora con il padre Silvio, fino ad arrivare a una continuità artigianale e musicale ancora viva.

Maestri e Melodie, l’organetto al centro del progetto

“Maestri e Melodie” propone un percorso culturale che mette insieme pratica, racconto e spettacolo. I laboratori permetteranno ai partecipanti di scoprire come funziona l’organetto, come viene mantenuto e riparato, ma anche come si lega alla danza e alla musica tradizionale.

I talk saranno invece dedicati ai maestri e alle melodie che hanno segnato la storia delle comunità calabresi, con uno sguardo ai temi della migrazione, della memoria e delle nuove generazioni che oggi si avvicinano alla musica di tradizione.

Gli appuntamenti si svolgeranno negli spazi culturali del Comune, dalla Sala convegni del Municipio a Palazzo Marsico, fino a Piazza del Popolo, trasformando Lattarico in un luogo di incontro tra musica, artigianato, formazione e comunità.

La presentazione il 22 maggio

La presentazione ufficiale del progetto è in programma venerdì 22 maggio, alle 18, nella sala del Municipio, con la partecipazione del sindaco Antonella Blandi. Nella stessa giornata prenderà il via anche il primo laboratorio di organetto per bambini, dalle 16 alle 18, a cura di Francesca Cosenza, docente e direttore dell’associazione musicale “Wolmer Beltrami Accordion”.

Accanto ai laboratori per bambini sono previsti anche percorsi dedicati alla danza e musica tradizionale, curati da Fortunato Stillitano e Valentina Donato, e il laboratorio di artigianato “Conosci e ripara il tuo organetto”, affidato a Silvano Scavello – Scavello Strumenti Musicali.

La partecipazione ai laboratori, su prenotazione, e agli spettacoli sarà sempre gratuita.

Blandi: «Onoriamo la storia dell’organetto di Lattarico»

Il sindaco Antonella Blandi sottolinea il valore culturale e formativo dell’iniziativa, legandola alla storia musicale del territorio e alla tradizione della famiglia Scavello.

«Siamo felici di aver ottenuto ancora una volta un finanziamento pubblico che ci permette di continuare a investire in cultura e formazione», spiega il sindaco, «e soprattutto alimentare una storia come quella di Lattarico e il suo organetto, con la tradizione della famiglia Scavello che è ancora uno dei riferimenti più importanti in Italia».

Per Blandi, il progetto nasce per rendere omaggio a una tradizione che appartiene profondamente alla comunità. «Una storia nata in questo paese e che Maestri e Melodie vuole onorare, anche perché l’organetto è da sempre lo strumento principe per il ballo e la musica popolare, che evoca e anima ancora atmosfere di festa, aggregazione e sì, anche nostalgia».

Uno spazio di incontro e scoperta

L’iniziativa vuole essere anche un’occasione aperta a tutti, non soltanto agli appassionati di musica tradizionale. «Vogliamo che questa rassegna sia uno spazio di incontro, di esperienza e di scoperta aperto a chiunque abbia curiosità», aggiunge il sindaco.

In questa prospettiva, “Maestri e Melodie” diventa un progetto che unisce generazioni diverse: chi conserva la memoria dell’organetto, chi lo costruisce e lo ripara, chi lo suona, chi lo balla e chi lo scopre per la prima volta.

La forza dell’iniziativa sta proprio nel recuperare una tradizione senza trasformarla in nostalgia statica. L’organetto viene raccontato come strumento vivo, capace ancora oggi di generare aggregazione, identità e partecipazione.

Cultura, formazione e Calabria Straordinaria

“Maestri e Melodie – Viaggio nell’universo dell’organetto” è finanziato con risorse PAC 2014/2020 Asse VI Azione 6.8.3 e dal brand Calabria Straordinaria, con CUP E29I25001590006.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.comune.lattarico.cs.it. Per i laboratori per bambini è disponibile il numero 339 304 0702, mentre per danza e musica tradizionale il riferimento è 340 593 7028.