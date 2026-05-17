Una prova di forza, una risposta d’orgoglio e un segnale chiarissimo in vista dei playoff. La Smile Cosenza Pallanuoto maschile domina a Palermo contro la seconda forza del campionato e chiude la partita con un netto 17-3, blindando definitivamente il primo posto.

La squadra di mister Manna ha giocato una gara solida, intensa e praticamente senza sbavature, confermando qualità tecnica, compattezza difensiva e maturità nella gestione dei momenti della partita. Un successo pesante non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivato, dopo una prestazione precedente da riscattare.

Smile Cosenza, partenza forte e partita subito indirizzata

Il match prende subito la direzione dei rossoblù. Nel primo tempo Cosenza impone ritmo e qualità, portandosi avanti sul 5-2 grazie a una prestazione travolgente di Viola, autore di tutte e cinque le reti iniziali della squadra.

Palermo prova a restare dentro la partita, ma la Smile non concede spazio alla reazione dei padroni di casa. La formazione cosentina continua a macinare gioco, alza il livello difensivo e nel secondo parziale allunga ulteriormente, gestendo poi il vantaggio senza mai abbassare intensità e concentrazione.

La differenza tra le due squadre emerge progressivamente, con Cosenza capace di controllare ogni fase della gara e di trasformare la sfida in una dimostrazione di forza.

Runco, Lento e Albino chiudono i conti

Dopo l’avvio firmato Viola, la Smile Cosenza trova reti e continuità anche dagli altri protagonisti. Runco e Lento mettono a segno quattro gol a testa, contribuendo in modo decisivo ad ampliare il divario.

Da sottolineare anche la doppietta del classe 2009 Albino, segnale importante per il presente e per il futuro del gruppo. A completare il tabellino ci sono i centri di Chiappetta e Di Puppo, in una gara che conferma la profondità della rosa e la capacità della squadra di trovare soluzioni da più interpreti.

Il 17-3 finale fotografa una partita dominata sotto ogni aspetto: atteggiamento, difesa, ritmo e lucidità offensiva.

Manna: «Era doveroso riscattarsi»

A fine gara mister Manna non nasconde la soddisfazione per la risposta del gruppo. «Era doveroso riscattarsi dopo l’ultima prestazione e l’abbiamo fatto alla grande. Siamo stati perfetti in difesa e nell’atteggiamento e sono molto contento della prestazione che è quella che conta sempre», ha dichiarato l’allenatore.

Il tecnico guarda ora alla fase più importante della stagione con un obiettivo chiaro: arrivare ai playoff nelle migliori condizioni possibili. «Siamo primi matematicamente e da oggi il nostro obiettivo è arrivare a giugno nel migliore dei modi», ha aggiunto.

Primo posto e testa ai playoff

La vittoria di Palermo consegna alla Smile Cosenza una certezza fondamentale: il primo posto è matematicamente blindato. Ma soprattutto restituisce alla squadra consapevolezza, entusiasmo e fiducia in vista degli appuntamenti decisivi.

Vincere contro la seconda forza del campionato con un margine così ampio significa mandare un messaggio forte alle avversarie. Cosenza arriva alla fase finale con una struttura solida, un gruppo in crescita e la capacità di reagire immediatamente dopo un passaggio a vuoto.

Ora il percorso entra nella sua fase più delicata. La Smile ha dimostrato di avere qualità e mentalità per affrontarla da protagonista.

Atleti scesi in vasca: Mastrangelo, Di Puppo 1, Viola 5, Chiappetta 1, Brunosio, De Luca, Romano, Terzo, Runco 4, Faro, Palermo, Lento 4, Fiorino, Albino 2.