L’attrice canadese, celebre per il ruolo di Kate Austen nella serie cult e poi protagonista de Lo Hobbit e dell’universo Marvel, è tra gli ospiti speciali del ritiro internazionale di scrittura cinematografica in corso sulla Costa degli Dei

Dall’isola misteriosa di Lost alla Costa degli Dei. Evangeline Lilly è tornata in Calabria come ospite speciale di “From Script to Pitch”, il ritiro internazionale dedicato alla scrittura cinematografica e allo sviluppo dei progetti audiovisivi, che si conclude oggi al Villaggio Marco Polo di Santa Domenica, nel Vibonese.

L’attrice canadese, diventata celebre in tutto il mondo grazie al ruolo di Kate Austen nella serie cult Lost, ha poi consolidato la propria carriera sul grande schermo interpretando Tauriel ne Lo Hobbit e Hope van Dyne/Wasp nell’universo Marvel. Nel progetto calabrese, però, Lilly porta anche un’altra parte del proprio percorso: quella di autrice e storyteller.

Sui social ha raccontato l’avvio del lavoro con i partecipanti con un post su Instagram accompagnato da un carosello di foto: «Prima sessione con i partecipanti di From Script to Pitch nella bellissima Calabria, Italia. Attivazione da sole ad anima».

Una settimana per trasformare una storia in un pitch

“From Script to Pitch” è un percorso immersivo di sette giorni. Nella prima parte i partecipanti lavorano sullo sviluppo della sceneggiatura, approfondendo struttura, personaggi e idee; nella seconda, invece, il focus si sposta sulla costruzione del pitch e sulla capacità di presentare il progetto in modo efficace a produttori, executive e mercati internazionali. La lingua del workshop è l’inglese.

Il programma alterna masterclass di gruppo al mattino, sessioni individuali nel pomeriggio ed esperienze sul territorio nelle ore successive, tra visite, momenti conviviali e attività pensate per legare il lavoro creativo al luogo che lo ospita.

Lilly tra recitazione e scrittura

La presenza di Evangeline Lilly non è casuale. Sul sito ufficiale del progetto viene ricordato come la scrittura abbia rappresentato una componente importante del suo percorso artistico. L’attrice ha infatti esordito come autrice con la serie per ragazzi The Squickerwonkers, presentata per la prima volta al San Diego Comic-Con nel 2013.

Nel ritiro calabrese il suo ruolo è quello di special guest mentor, con un contributo che unisce esperienza sul set, costruzione del personaggio, scrittura e dimensione personale del processo creativo.

Cinema e paesaggio sulla Costa degli Dei

Il progetto sceglie la Calabria non semplicemente come sfondo. Gli organizzatori parlano di un modello alternativo al ritmo dei grandi festival: un luogo nel quale sceneggiatori e filmmaker possano rallentare, concentrarsi sui propri progetti e confrontarsi con professionisti del settore internazionale.

A pochi chilometri da Tropea, tra mare, scogliere e borghi, la Costa degli Dei diventa così parte stessa dell’esperienza. L’obiettivo dichiarato è creare un dialogo tra formazione cinematografica, mentorship e territorio, portando in Calabria professionisti e autori provenienti da contesti diversi.

Accanto a Lilly, il programma coinvolge tra gli altri la produttrice Lisa Ellzey, vincitrice di un Emmy, e lo psicologo Jake Knapik, specializzato nel lavoro sui personaggi e sul benessere psicologico nelle produzioni cinematografiche.

Per Evangeline Lilly non è, peraltro, la prima esperienza legata a “From Script to Pitch” in Calabria: già nel 2025 aveva partecipato a un’edizione ospitata a Santa Caterina dello Ionio. Quest’anno il progetto si sposta sulla Costa degli Dei, confermando una formula che prova a mettere insieme scrittura, cinema internazionale e immersione nel territorio calabrese.