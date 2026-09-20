Il tenente colonnello prende il posto di Marco Gianluca Filippi, destinato a un nuovo incarico a Catanzaro. Nel suo curriculum esperienze operative e investigative, anche nella Tutela del Patrimonio Culturale

Il tenente colonnello Emanuele Meleleo ha assunto il comando del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano. Prende il posto del tenente colonnello Marco Gianluca Filippi, destinato a un nuovo incarico a Catanzaro.

Il nuovo comandante porta con sé una lunga esperienza maturata in diversi reparti dell’Arma. Dopo gli incarichi svolti a Marano, in Campania, e a Tivoli, nel Lazio, ha guidato la Compagnia Carabinieri di Colleferro e successivamente la Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma.

Una parte significativa della sua carriera è legata alla tutela dei beni culturali. Per diversi anni Meleleo ha diretto il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, coordinando attività investigative finalizzate al recupero di reperti archeologici e opere d’arte.

Con il suo insediamento si apre una nuova fase per il Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, presidio di riferimento per la sicurezza e il controllo del territorio.