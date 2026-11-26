Un appuntamento che segna l’inizio di un percorso di sette concerti che, fino alla fine di febbraio, porterà nel cuore della città interpreti, repertori e linguaggi musicali differenti, confermando la vocazione della manifestazione a proporre musica di qualità e artisti di alto profilo. La Stagione è organizzata dall’Istituto Musicale Chopin, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Giovanni Paisiello” di Taranto e il Comune di Corigliano Rossano, con il contributo e il sostegno degli imprenditori del territorio.

«Con la XI Edizione vogliamo continuare a offrire alla città una stagione capace di coniugare qualità artistica, varietà e valorizzazione del territorio – afferma il M° Giorgio Luzzi, Direttore Artistico della manifestazione –. Saranno sette appuntamenti, fino alla fine di febbraio, con proposte che spaziano dalla musica da camera alla musica classica, dalla dimensione sinfonica alla musica da film. Un viaggio pensato per coinvolgere un pubblico sempre più ampio».

Ad aprire la XI Edizione saranno Giovanni Aiello al violino e Annalisa Orlando al pianoforte, protagonisti di un raffinato incontro musicale costruito sul dialogo tra due strumenti e due grandi compositori. Il programma propone infatti la Sonata in mi minore KV 304 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sonata in sol maggiore op. 78 di Johannes Brahms, due capolavori del repertorio cameristico che metteranno in evidenza sensibilità interpretativa, profondità musicale e intesa tra i due protagonisti.

Annalisa Orlando, pianista e camerista di profilo internazionale, vanta una prestigiosa attività concertistica e accademica sviluppata tra l’Italia e i principali centri culturali europei. Ha collaborato con importanti istituzioni, festival, ensemble e musicisti di fama internazionale ed è attualmente docente di Musica da Camera presso il Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto. Giovanni Aiello, violinista originario di Corigliano-Rossano, affianca all’attività concertistica un intenso impegno nel campo della formazione musicale e della scuola. Diplomato in Violino presso il Conservatorio di Cosenza, ha svolto una significativa attività artistica con formazioni cameristiche e orchestrali, partecipando anche a importanti produzioni sinfoniche e liriche.

Sarà dunque il Castello Ducale a fare da cornice al primo appuntamento di una stagione che vuole riportare la grande musica nei luoghi più rappresentativi di Corigliano Rossano. Non soltanto concerti, ma un vero e proprio percorso culturale attraverso la musica, con sette appuntamenti e un programma capace di attraversare epoche, generi e linguaggi diversi. Domenica 29 novembre, alle ore 19:00, il sipario si alzerà sulla XI Stagione Concertistica “Città di Corigliano Rossano”. La grande musica torna protagonista. E il viaggio comincia dal Castello Ducale.