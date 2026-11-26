Dalle competenze linguistiche e digitali al primo soccorso: 420 ragazzi hanno partecipato al progetto “Giovani Leoni Europei 2023”, concluso a Mirto Crosia con una conferenza e la consegna delle certificazioni conseguite durante le attività. Il percorso, avviato nel 2024 e sviluppato nell’arco di due anni, ha superato il numero iniziale di 130 destinatari previsto in fase di progettazione.

L’iniziativa è stata finanziata dal Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito degli interventi socioeducativi contro la povertà educativa nel Mezzogiorno e a sostegno del Terzo settore.

A curare il progetto è stata Themes Formation Center di Mirto Crosia, ente capofila, insieme al Comitato Salviamo Campana OdV, al Comune di Crosia, alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Mirto Crosia e all’Istituto di istruzione superiore di Cariati.

Il programma ha proposto attività per prevenire la dispersione scolastica, rafforzare la motivazione allo studio e favorire la partecipazione dei giovani. I moduli hanno riguardato inglese, cittadinanza europea, competenze digitali e nuove tecnologie, insieme a educazione socioaffettiva, salute, sicurezza e nozioni di comunicazione e promozione di attività ed eventi.

Ad aprire la conferenza è stato Antonio Iapichino, responsabile della promozione dell’azione comunicativa del progetto, che ha richiamato gli obiettivi culturali e formativi del percorso. La dirigente scolastica Sara Giulia Aiello ha sottolineato il valore del tempo dedicato dai ragazzi alle attività e delle certificazioni ottenute gratuitamente, evidenziandone la possibile utilità anche nel lavoro. «Il progetto ha rappresentato un investimento per i ragazzi», ha dichiarato.

Fiorella Cassiano, referente di Themes Formation Center Aps, ha illustrato il lavoro dell’associazione e i risultati raggiunti. Sul dato della partecipazione si è soffermato anche Antonio Licciardi, referente del progetto per l’Iis Cariati, ricordando che l’iniziativa era stata progettata nel 2023 per una platea più contenuta.

Il responsabile di Aica Calabria, Carmine Gallo, ha approfondito il contributo dei percorsi informatici, indicando nelle certificazioni uno strumento utile per gli studi universitari e l’inserimento professionale.

La presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Mirto Crosia, Giovanna Pagnotta, ha presentato le tre attività curate dall’organizzazione: manovre salvavita, primo soccorso e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. La direttrice della British School, Paola Proto, ha infine richiamato il ruolo dell’istruzione nell’ampliamento delle opportunità personali e formative.

La consegna delle certificazioni ai corsisti ha concluso l’incontro, al quale ha partecipato un pubblico composto prevalentemente da giovani.