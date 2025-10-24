La perturbazione notturna ha colpito soprattutto le aree tirreniche e interne del Cosentino e del Catanzarese. Danni e disagi con punte di 134 km/h nel capoluogo

Come da previsione del Meteo Cosenza, la veloce perturbazione ha raggiunto nella notte la Calabria apportando precipitazioni localmente moderate o di forte intensità in particolare lungo le aree Tirreniche e interne del Cosentino e del Catanzarese. Ad accompagnare ciò però è stato un notevole rinforzo dei venti dai quadranti occidentali con raffiche che hanno superato addirittura i 130 km/h.

Meteo Cosenza, i valori della notte

Ecco alcuni valori estrapolati dalle stazioni meteo di Linea Meteo (tra cui proprietarie della stazione meteorologica di Sant'Elia) e dell' Arpacal:

Catanzaro centro : 134.2 km/h

: 134.2 km/h Sant'Elia di Catanzaro : 121.3 km/h

: 121.3 km/h Lattarico (CS) e Tirivolle (CS) : 109.4 km/h

: 109.4 km/h Motta San Giovanni (CS) : 105.5 km/h

: 105.5 km/h Mormanno (CS) : 99.4 km/h

: 99.4 km/h Cellara (CS) : 96.8 km/h

: 96.8 km/h Tiriolo (CZ) e Gagliano (CZ) : 82.8 km/h

: 82.8 km/h Botte Donato (CS) : 77.8 km/h

: 77.8 km/h Carlomagno (CS): 75.2 km/h

75.2 km/h Luzzi (CS): 66 km/h

66 km/h Amantea (CS): 63.9 km/h

Tropea (VV) : 61.2 km/h

: 61.2 km/h Pizzo Calabro (VV) : 60.5 km/h

: 60.5 km/h Corigliano-Rossano (CS): 55.1 km/h

Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche saranno in deciso miglioramento ma con venti che continueranno a soffiare molto forti su gran parte della Regione. Restate sintonizzati per nuovi aggiornamenti per il Meteo Cosenza.