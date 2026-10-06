Due incontri dedicati alla vita, alla fede e all’esperienza spirituale di Carlo Acutis sono in programma mercoledì 7 ottobre tra Paola e Cosenza. A raccontare il percorso del giovane santo sarà sua madre, in occasione dell’avvicinarsi del ventesimo anniversario della morte.

Il primo appuntamento si terrà alle 10 nel Santuario regionale di San Francesco di Paola. L’incontro sarà aperto in particolare agli studenti e avrà l’obiettivo di far conoscere ai giovani la figura di Carlo Acutis, il suo rapporto con l’Eucaristia e il modo nel quale visse la propria fede.

La testimonianza sarà proposta come occasione di dialogo con le nuove generazioni, alle quali Acutis è diventato particolarmente vicino anche per il rapporto sviluppato con la tecnologia e gli strumenti digitali.

Nel pomeriggio la testimonianza nella Cattedrale di Cosenza

Il secondo appuntamento è previsto alle 17 nella Cattedrale di Cosenza e sarà aperto all’intera comunità.

La testimonianza precederà la celebrazione della messa, fissata alle 18. Durante l’incontro sarà ripercorsa la vita quotidiana di Carlo Acutis, caratterizzata dall’unione tra fede, relazioni, passioni personali e utilizzo della tecnologia come strumento di evangelizzazione.

I due momenti saranno collegati dal racconto di una santità vissuta nella normalità dell’esperienza giovanile e dalla riflessione sull’attualità del suo messaggio.

Il ventesimo anniversario della morte

L’iniziativa si svolge nell’anno del ventesimo anniversario della morte di Carlo Acutis, avvenuta il 12 ottobre 2006.

La ricorrenza rappresenta un’occasione per riscoprirne la testimonianza spirituale, soprattutto nel rapporto con gli adolescenti e con le nuove generazioni.

Il programma è stato comunicato da don Enzo Gabrieli, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali.