Una grande partecipazione per un intenso itinerario tra radici identitarie, tutela del patrimonio e inclusione culturale ha caratterizzato la serata conviviale dal titolo "Memoria e Futuro: Il Museo dei Brettii e degli Enotri, tra patrimonio, comunità e cambiamento", promossa congiuntamente dal Rotary Club Cosenza Nord e dal Rotary Club Cosenza presso l'Hotel Europa di Rende. Ad aprire i lavori sono stati i Presidenti dei due club promotori, Fulvio Scarpelli (R.C. Cosenza Nord) e Maria Teresa Seta (R.C. Cosenza), che hanno introdotto la relatrice dell’incontro: la Dott.ssa Marilena Cerzoso, Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri della Città di Cosenza.

Un viaggio nella Calabria antica Nel corso del suo intervento, la Dott.ssa Cerzoso ha ripercorso la storia e l'inestimabile valore scientifico della collezione ospitata dal 2009 nel quattrocentesco Complesso Monumentale di Sant’Agostino, la più antica raccolta archeologica della provincia cosentina. Attraverso una narrazione coinvolgente, il pubblico ha potuto esplorare le tappe cruciali della storia antica del territorio grazie ai reperti simbolo del Museo: La necropoli di Torre del Mordillo: un nucleo straordinario di 230 sepolture, scavate a partire dal 1888 e datate tra la media età del Bronzo e l'età del Ferro (XI–VIII secolo a.C.), testimonianza diretta della civiltà degli Enotri che abitava la regione prima dell'arrivo dei coloni greci. Il dialogo con Sibari e Thurii: documentato dai preziosi materiali provenienti dalle necropoli e dagli scavi dell'area di Corigliano, culla di due tra le più celebri poleis della Magna Grecia.

Il deposito votivo della Grotta delle Ninfe di Cerchiara:rappresentato dallo straordinario rinvenimento, avvenuto nel 1905, di circa cento lucerne di epoca romana, legate ai culti salutari delle celebri sorgenti termali dell'Alto Ionio. La relazione ha inoltre reso un sentito omaggio alla figura di Giacinto D’Ippolito, storico direttore e Ispettore Onorario alle Antichità. Nella prima metà del Novecento, grazie a una lungimirante opera di tutela fatta di acquisti mirati e donazioni, D'Ippolito riuscì a salvare e riunire gran parte di questo patrimonio, inizialmente custodito negli spazi di Piazza XV Marzo, a ridosso del Teatro Rendano, prima di trovare la sua definitiva e moderna valorizzazione nelle sale di Sant'Agostino.

Un museo inclusivo e proiettato al futuro Guardando al ruolo sociale delle istituzioni culturali contemporanee, la Direttrice ha infine posto l’accento sull'impegno del Museo sul fronte dell'accessibilità universale. Emblematico in tal senso è il progetto sperimentale "Toccare è vedere", diventato – grazie ai finanziamenti del PNRR – un percorso tattile permanente. Un'iniziativa all'avanguardia che permette alle persone non vedenti e ipovedenti di vivere la storia in prima persona attraverso il contatto diretto con i manufatti antichi. La serata si è conclusa con un vivace e partecipato dibattito tra soci e ospiti, con i Presidenti dei due Club, Fulvio Scarpelli e Maria Teresa Seta che hanno sottolineato la volontà e la capacità dei Club Rotary del territorio di farsi ancora una volta parte attiva nella promozione, nella conoscenza e nella salvaguardia della memoria storica cosentina.