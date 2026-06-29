Dopo la fase instabile che ha caratterizzato i pomeriggi di gran parte della Calabria, ecco che a partire dal weekend l’anticiclone africano tenderà a spostarsi verso est causando un momentaneo aumento delle temperature. Lo segnala il Meteo Cosenza con la consueta puntalità nel leggere gli eventi atmosferici.

In particolare fino alla giornata di giovedì si avranno valori di circa 20-21°C alla quota standard di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro si manterrà intorno ai 34°C con caldo localmente moderato, ma picchi più elevati si registreranno nelle aree più interne: soprattutto su Cosentino e Crotonese il termometro potrà raggiungere o superare valori di 38°C e in particolare sulla Valle del Crati, Sibaritide e Marchesato.

Ecco però che tale situazione subirà un generale mutamento: a partire da venerdì infatti una goccia fredda in quota legata ad infiltrazioni di aria più fresca causerà l’arrivo di nuove piogge e locali temporali sulla regione. Le aree più colpite saranno soprattutto quelle montuose ma possibili temporali potranno colpire anche le coste e pianure durante l’arco della giornata.

In concomitanza si avrà anche un calo delle temperature: dai 20-21°C si passerà ai circa 14-15°C alla quota di 1500m. Tale calo si avvertirà su tutta la Calabria con il termometro che difficilmente varcherà la soglia dei 28-29°C lungo le coste e con picchi fino ai 33-34°C solo nelle aree più interne. Ovviamente però questa è da ritenersi ancora una tendenza più che una previsione e che subirà ulteriori aggiornamenti del Meteo Cosenza.