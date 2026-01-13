Il Comitato “Insieme per la Salute” risponde al sindaco chiedendo tempistiche rapide per l’incontro con Occhiuto: «Dimostri che la tutela della salute pubblica e dell’ambiente sia una priorità»

La questione dell’elettrodotto continua a tenere banco a Montalto Uffugo. Lo scorso 7 gennaio il sindaco Biagio Faragalli, ospite dei nostri studi per un’intervista, ha risposto ad una domanda diretta dando appuntamento al Comitato “Insieme per la Salute” per il 2026. Il coordinatore Aldo Perri ieri ha ritenuto necessario fare alcune precisazioni.

«Contrariamente a quanto affermato dal Sindaco - ha spiegato in una nota - il confronto con il Comitato e con i cittadini non si è interrotto negli ultimi mesi. Eventuali interruzioni del dialogo, se ci sono state, sono unilaterali da parte del Sindaco, considerando che periodicamente gli sono state fatte telefonate, inviati messaggi WhatsApp, l’ultimo dei quali in data 9 dicembre 2025, e altre sollecitazioni per ottenere un incontro con il presidente Occhiuto».

«È proprio da quest’ultimo che, come da sempre sostenuto da parte nostra - ha quindi aggiunto - potrebbe arrivare un contributo determinante per ottenere l’interramento nei tratti di Pianette e Lucchetta. Basterebbe infatti che la Regione Calabria riprendesse in considerazione il Decreto Dirigenziale n. 13071 del 25.10.2022, a seguito del quale, nel 2023, il Comune di Montalto aveva manifestato il proprio interesse a realizzare l’interramento dell’elettrodotto sul territorio comunale».

«Ci lascia tuttavia perplessi - hanno quindi evidenziato dal Comitato - un’altra affermazione del Sindaco nell’intervista, quando dichiara: “Assumo un impegno pubblico affinché nel 2026 venga convocato un incontro con Regione e soggetti interessati…”. È infruttuoso fissare un termine così ampio, considerando che un anno è composto da dodici mesi e che da quando si è insediata l’amministrazione Faragalli di mesi ne sono già trascorsi parecchi e da allora si è solo parlato ma mai realizzato alcun incontro con la Regione».

«Se davvero la tutela della salute pubblica e dell’ambiente fosse una priorità, ci aspetteremmo un impegno immediato e concreto e non generico e rinviato a tempi indefiniti. Purtroppo, a giudicare dalle frequenti partecipazioni del Sindaco a eventi pubblici, sembra che altre priorità abbiano più attenzione di quelli fondamentali per i cittadini e per il territorio. Ma il 2026 - conclude Aldo Perri in relazione all’elettrodotto di Montalto Uffugo - potrebbe essere l’anno buono per recuperare il tempo perduto. Basta però volerlo!».