«Con la scomparsa dell’avvocato Sergio Calabrese Cosenza perde un grande professionista che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’avvocatura e per la comunità cittadina. Io, però, oggi sento soprattutto di aver perso un amico carissimo, una persona alla quale ero profondamente legato».

È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, profondamente addolorato per la morte dell’avvocato Sergio Calabrese. “Da avvocato penalista – prosegue il Primo Cittadino – ho avuto modo di condividere con Sergio la passione per la professione e il senso profondo della nostra toga. Ma il nostro rapporto andava ben oltre la dimensione professionale. Sergio era un uomo di grande bontà capace di ascoltare e di offrire sempre un consiglio con straordinaria generosità e pacatezza.

Anche dopo il suo ritiro dalle aule di giustizia, rimaneva una presenza importante e amata nella nostra città. Il suo modo di essere, la sua passionalità e la sua umanità – sottolinea Franz Caruso – resteranno nella memoria di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Sergio lascia un vuoto profondo nell’avvocatura cosentina e, per quanto mi riguarda, nella mia vita personale. Mi mancheranno le nostre conversazioni, la sua amicizia e quella sua presenza discreta e rassicurante.

Alla moglie Myriam ed a tutta la sua famiglia rivolgo, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città le più sentite condoglianze e un abbraccio affettuoso. A Sergio va il mio saluto più commosso, con la gratitudine per la sua amicizia e per tutto ciò che ha rappresentato per me e per Cosenza».